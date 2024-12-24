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丰田据称计划在上海独资建厂

2024年12月24日

日经新闻报道称丰田拟在上海建厂，生产雷克萨斯电动车并独立运营。此外，为应对来自中国电动车的激烈挑战，日产与本田宣布启动合并磋商。

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图为丰田车标
汽车制造商丰田（Toyota）计划在上海建厂，专注为其高端品牌雷克萨斯（Lexus）生产电动车。工厂计划于2027年前后投产图像来源: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

（德国之声中文网）多家媒体本周二（12月24日）报道，汽车制造商丰田（Toyota）计划在上海建厂，专注为其高端品牌雷克萨斯（Lexus）生产电动车。工厂计划于2027年前后投产。

彭博社今年6月29日曾引述知情人士报道称，丰田当时在寻求与特斯拉类似的待遇，包括税收减免、政策支持、土地授予以及无需当地合资伙伴即可直接运营的条件。

日本《日经新闻》援引消息人士信息报道称，与以往采用合资的形式不同（如“一汽丰田”、“广汽丰田”，“比亚迪丰田”），这座新建工厂将由丰田独立运营。若计划得以推进，这将成为日本车企首次在中国独立建厂。

当法新社就此计划向丰田求证时，丰田拒绝置评。

日本公共广播NHK报道称，丰田希望新工厂的建设能帮助其在中国市场迎头赶上。今年11月，路透社援引3名知情人士消息报道称：丰田汽车计划加大在中国的汽车产量，目标是到2030年生产至少250万辆汽车。

应对中国车挑战 日产本田启动合并磋商

去年，中国凭借其在电动车领域的主导地位，超越日本成为全球最大汽车出口国。日本车企则因专注于混合动力汽车而在电动车领域失去了优势。

图为日产首席执行官内田和本田首席执行官美部在联合新闻发布会上
为应对行业挑战，日本汽车制造商本田（Honda）和日产（Nissan）于本周一（12月23日）宣布，将启动合并磋商图像来源: Kyodo/REUTERS

为应对行业挑战，日本第二和第三大汽车制造商本田（Honda）和日产（Nissan）于本周一（12月23日）宣布，将启动合并磋商，以加强在电动车和自动驾驶技术领域的竞争力和地位。

本田和日产表示，将成立共同控股公司，并计划于2026年8月上市，理由是“汽车产业和外部环境正在发生巨大变化”。 

尽管消费者支出疲软和多市场竞争激烈使许多汽车制造商面临压力，但丰田通过推出混合动力车等多种车型的策略，在包括美国在内的市场上取得了不错的业绩。

据《日经新闻》报道，计划中的上海工厂将主要生产在中国本土销售的雷克萨斯品牌汽车。据《日经中文网》，雷克萨斯计划至2030年销售100万辆纯电动汽车，至2035年，实现全球销售100%为纯电动汽车。

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（法新社等）

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