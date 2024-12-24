丰田据称计划在上海独资建厂

日经新闻报道称丰田拟在上海建厂，生产雷克萨斯电动车并独立运营。此外，为应对来自中国电动车的激烈挑战，日产与本田宣布启动合并磋商。

（德国之声中文网）多家媒体本周二（12月24日）报道，汽车制造商丰田（Toyota）计划在上海建厂，专注为其高端品牌雷克萨斯（Lexus）生产电动车。工厂计划于2027年前后投产。

彭博社今年6月29日曾引述知情人士报道称，丰田当时在寻求与特斯拉类似的待遇，包括税收减免、政策支持、土地授予以及无需当地合资伙伴即可直接运营的条件。

日本《日经新闻》援引消息人士信息报道称，与以往采用合资的形式不同（如“一汽丰田”、“广汽丰田”，“比亚迪丰田”），这座新建工厂将由丰田独立运营。若计划得以推进，这将成为日本车企首次在中国独立建厂。

当法新社就此计划向丰田求证时，丰田拒绝置评。

日本公共广播NHK报道称，丰田希望新工厂的建设能帮助其在中国市场迎头赶上。今年11月，路透社援引3名知情人士消息报道称：丰田汽车计划加大在中国的汽车产量，目标是到2030年生产至少250万辆汽车。

应对中国车挑战 日产本田启动合并磋商

去年，中国凭借其在电动车领域的主导地位，超越日本成为全球最大汽车出口国。日本车企则因专注于混合动力汽车而在电动车领域失去了优势。

为应对行业挑战，日本汽车制造商本田（Honda）和日产（Nissan）于本周一（12月23日）宣布，将启动合并磋商 图像来源: Kyodo/REUTERS

为应对行业挑战，日本第二和第三大汽车制造商本田（Honda）和日产（Nissan）于本周一（12月23日）宣布，将启动合并磋商，以加强在电动车和自动驾驶技术领域的竞争力和地位。

本田和日产表示，将成立共同控股公司，并计划于2026年8月上市，理由是“汽车产业和外部环境正在发生巨大变化”。

尽管消费者支出疲软和多市场竞争激烈使许多汽车制造商面临压力，但丰田通过推出混合动力车等多种车型的策略，在包括美国在内的市场上取得了不错的业绩。

据《日经新闻》报道，计划中的上海工厂将主要生产在中国本土销售的雷克萨斯品牌汽车。据《日经中文网》，雷克萨斯计划至2030年销售100万辆纯电动汽车，至2035年，实现全球销售100%为纯电动汽车。

电动车平民化 中国制造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社等）

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