“丰县铁链女”牵动美国华人心

（德国之声中文网）最近一段时间，在北美华人的微信群和网络论坛中，关于human trafficking（贩卖人口）的讨论热度与北京冬奥会的热度相比有过之而无不及。许多早就移民美国并且平时很少评论社会热点事件的程序员、投资人、学者亦在朋友圈和推特转发与此事件相关的调查报告和网友自发搜索到的线索。也有人引用网络流传极广的一篇文章"你离谷爱凌还差十亿次投胎，但离8孩母只差一记闷棍"来表达拐卖离我们的生活并不遥远。

许多在美华人人都在网上分享了自己或者亲人小时候差点被拐卖的经历，留学生Ivy说自己小时候在火车站等车的时候被陌生的大人一把抱住就往外走，趁他们不注意的时候才偷偷跑掉，做医生的小齐带着弟弟去逛街的时候，被问路的人引开注意力，陌生人牵了弟弟的手就走，她去质问的时候，对方用"牵错了人"作为搪塞理由。

一个很不幸的事实是，贩卖人口在世界上许多国家都正在发生，而且屡禁不止。去年9月23日，中国外交部发言人赵立坚曾经抨击美国所存在的贩卖人口的 问题，并且表示"美国贩卖人口强迫劳动问题一再发酵，与美国政府的故意无视和毫不作为密切相关"。当北美华人关心着徐州丰县八孩母亲的时候，人们也在讨论着，美国现在所采取的一些打击人口贩卖的措施，是否有所成效，能否在中国采取类似的措施来帮助更多像八孩母亲这样的受害者。



救人从机场和医院开始

根据美国政府报告指出，美国的人口贩卖主要分两种：强迫受害者进行劳动，和强迫受害者进行性交易。受害者中的相当一部分都来自于墨西哥、中美洲和加勒比海国家，很多人抱着过上更好生活的想法前往美国，却因为语言障碍和缺乏合法工作的文件，而被贩运者们控制住，受到贩运者的摆布。此类犯罪行为常常发生在国际交通枢纽，美国做出的对策是，在主要的机场，火车站等巴士站为职员提供识别人口贩卖受害者的培训。例如迈阿密机场就于2021年和美国国土安全部（DHS）合作为约1400名新职员提供相关的培训。旧金山机场则在所有的公共洗手间的隔间背后贴了有求助信息的卡片。机场方面觉得洗手间是为数不多的受害者可以和贩运者分开的场所。卡片上有一个号码，可以拨打该号码或者进行发短信，亦可以扫描一个条形码以立即获得帮助。

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医院作为一个受害者有需要出入的场所，也为人口贩卖的受害者提供了许多帮助。得克萨斯州与墨西哥接壤，每年都有许多受害者从边境合法或者非法入境美国，得克萨斯州政府也规定所有即将上任的地方执法部门官员都必须接受有关人口贩卖的培训。州政府的卫生及公共服务部门（Texas health and human services）的网页上为医疗从业者提供了一份如何识别病人中的人口贩卖受害者的指南，包括受害者身体上可能出现淤青、牙齿可能有残缺、频繁怀孕，以及一些异于常人的举止。指南还教导医护人员如何与受害者沟通并取得对方的信任，进而让对方接受帮助。有些医院在提供求助信息时，为了保护受害者不被贩运者发现，会提供一个类似于接头暗号的词语，受害者找工作人员说出该词语，就会得到帮助。记者在医院进行例行身体检查时，亦曾被护士单独询问是否是人口贩卖的受害者，是否具有人身自由，是否需要帮助。

借鉴美国经验？

在美国，寻找走失孩童的一个很有利的工具被称为Amber Alert/安珀警报。该警报是以美国得克萨斯州被绑架并被杀害的九岁女孩安珀海格曼命名的，在美国某些州，则会用当地失踪的儿童命名。当确认发生儿童绑架案时，安珀警报通过美国紧急警报系统，在电视台、广播电台发布绑架案件的信息，也会通过短信发布到与案件相关地区的所有人的手机上。警报内容通常包括被绑架者的信息，绑架发生的地点，嫌疑犯的车辆型号，颜色和车牌号码等。安珀警报发布的要求非常严格，2020年间发布了200次。记者曾经几度接到安珀警报：原本静音的手机突然发出尖锐的嗡嗡声，电视台中断节目播放警报内容。安珀警报的内容也立刻在美国最大的邻里社交app Nextdoor和reddit中的同城社群中引起讨论。人们下意识地注意停车场或者高速公路上的车辆中是否有警报里的嫌疑犯车辆。高速公路的指示牌上也会显示有关信息。记者有一次所处区域正好是嫌疑犯可能出没地点，亲眼目睹警察出动数架直升机在空中盘旋搜索。

除了安珀警报系统，美国还有另一个在1981年即启用的考德亚当警报系统（Code Adam）系统，这个系统由沃尔玛超市发明，许多大型公共场所如商场、游乐园等先后加入，法律则规定联邦政府办公大楼和军事基地必须加入。家长购物时发现孩子不见了，将孩子的容貌特征和穿着（尤其是鞋子的信息，因为人们认为在超市里给孩子换衣服很容易）告诉职员，职员们会封锁建筑物出口并帮助寻找孩子，如果孩子在十分钟内没有被找到，会报警寻求警力支持。

美国在打击贩卖人口上并非完美，但许多华人都觉得安珀警报系统和考德亚当警报系统都值得中国在打击贩卖人口时借鉴。

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但也有人提到了中国和美国的国情并不相同。中国目前亦有公安部的儿童失踪信息紧急发布平台，并且有多款app帮忙推送信息，但该平台也因为被质疑涉嫌泄露用户隐私等问题而引起热议。也有不少人屏蔽了该推送。距离安珀警报系统无法屏蔽的强制推送还有相当的差距。

中国许多妇女和孩童被拐卖进了非常贫穷的地区，在这些地区生活的受害者亦经常被邻居和村民看管，很难像美国这样通过出入医院，机场等公共场所而获救。无论是警报系统还是对机场和医院的职员进行培训都离不开美国政府和许多民间组织的支持，而在中国裁判文书网上，有数例徐州丰县人民法院不支持被拐卖妇女起诉离婚的案例，如何让这些贫穷地区愿意花费大量人力物力帮助被拐卖妇女和孩童获救亦是一个棘手的问题。

许多在海外生活的中国人仍然在努力为帮助八孩母亲和其他有类似遭遇的受害者出力。除了通过转发保持舆论关注度以外，有些人开始着手建立被拐卖的人的数据库，更有一群在海外学习、工作、生活的女性进行实名联署，将信息发送给各驻海外中国使领馆。

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