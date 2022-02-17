丰县铁链女事件：两声援者重获自由 省调查组难平众怒

（德国之声中文网）在沉寂七天后，微博帐号为"我能抱起120斤"（自称大号是乌衣古城）周五（2月18日）发表博文称自己"又回来了"。她和另一名微博用户"小梦姐姐小拳拳"曾前往丰县希望探视并声援八孩母亲。但根据她们的微博，她们前往医院屡遭阻碍，探视未果，甚至还被抢走手机。11日联系丰县孙楼派出所前往报案后，却遭到警方冷处理，此后便杳无音讯。

"我能抱起120斤"在博文中介绍，她们于2月11日晚在孙楼派出所被"收留"，"收留"的时候是无法与外界有任何联系的，她们从2月11晚被迫分开，开始受到超高强度的"提问"。

被"寻衅滋事"？

"我能抱起120斤"回忆道："2月14日沛县公安局4位民警将我押到徐州看守所。之前我问他们，我们到底犯的是什么事？有什么证据？他们说是寻衅滋事罪。证据不需要给我看。" 她称，后来暼见旁边的"申请书"里写着案由："乌衣伙同拳拳利用互联网发布虚假视频造成恶劣影响。"她还控诉了自己在看守所里的痛苦遭遇，包括挨打和无法自由上厕所。她还强调："我现在发的，我放心写，你们放心看。在局里和所里我已经都和公安民警说过我会写书发博的了。"

寻衅滋事罪被外界视为"口袋罪"，因为定义广泛且含糊，像一个大口袋一样，什么都可以往里装。 人权组织国际特赦组织曾分析称，这一范围不断扩阔的罪名反映了中国政府企图以"依法治国"的包装来进行全面管治，使社会出现寒蝉效应，令更多人自我噤声，敢怒不敢言。

另一名志愿者"小梦姐姐小拳拳"在重新可以发言后没有说明过去几天发生的事情。官方也没有公布两人被拘留的相关信息。德国之声无法证实上述两名志愿者在看守所的遭遇。

网民：不抱希望

徐州八孩母亲事件被揭露以来，受到包括中外媒体在内的广泛关注。官方的多次通报非但未能平息众怒，反而带来更多疑问。部分网民提出"每天一问"，表示将持续关注此事。

2月17日，江苏省委省政府宣布决定成立调查组，对"丰县生育八孩女子"事件进行全面调查，对有关违法犯罪行为依法严惩，对有关责任人员严肃追责，结果及时向社会公布。消息发出的第三天，不少网民表示对结果不抱希望。拥有50万粉丝的微博用户"公路美学"认为网民不抱希望的原因有三点："一是本省调查有护短之嫌；二是调查组的组成人员和电话等细节没有公布；三是和前几次调查一样缺乏监督环节。" 鉴于"护短之嫌"，也有网民建议成立国家级调查组。

自称一直关注丰县事件的网民"村上的一棵树"也坦言："我怀疑结果可能未必达到网友们的目标了，最后的通报十有八九结果是和李莹母亲DNA对比不匹配，再将网上传递'谣言'的几个账号关闭，最后以一些部门承诺的关怀结束。 ​"

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