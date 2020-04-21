 中高官隐晦批美 澳洲明确反击中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2020

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时政风云

中高官隐晦批美 澳洲明确反击中国

近期，美国、澳洲等国家在疫情延烧时，纷纷回头指责中国政府应对疫情的方式。但是此刻的中国已经过了疫情高峰，开始扮演帮助他人、呼吁合作的角色。各国埋单吗?

Coronavirus New York City USA (Reuters/B. McDermid)

纽约一名护士拿着抗议标语，希望取得医疗口罩个人防护装备。

(德国之声中文网)周二(4月23日)，中国驻美大使崔天凯在彭博新经济论坛上讲话时，暗指美国总统特朗普的「无端指责」让大众焦点偏离科学。

他说: 「让我担心的的确是缺乏透明度的问题，不是在科学层面，也不是医学层面，而是一些政治上的发展，特别在美国这里。」他说: 「当政客们忙于用毫无根据的指控污名化科学家的成果时，众人就很少关注科学家的意见。」

先前，特朗普质疑中国公布的死亡病例数不真实，也指控世界卫生组织偏袒中国，因此暂停对该组织的资助。

崔天凯提及中国、美国和世卫在一月初的通话，以及各方之间关于疫情的每日汇报，表明中国一直以来都抱持开放态度。

周二，中国驻纽约高层外交官正式移交了一笔捐赠给纽约市的医疗用品，协助对抗新冠疫情。在移交时，中国驻纽约总领事黄平说，这是各国团结一致对抗疫情的时刻: 「作为世界最大的两个经济体，中国和美国需要领衔对抗新冠病毒。」他说: ｢现在不是互相指责的时后。这是团结、合作、互相支持的时后。｣

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以美国为首的西方大国对新冠病毒的源头有许多质疑。美国也表示着手展开调查，了解病毒是否自武汉实验室泄露。不过俄罗斯总统普京却站在中国政府这边，指控这些说法是抹黑。 (21.04.2020)

在疫情爆发以来，中国坚称保持透明，并批评对此表示怀疑的美国官员。而特朗普政府的一名高级官员上周表示，如果中国允许美国直接与武汉的实验室合作，那么全球许多人的生命就可以得到拯救。 (16.04.2020)

中澳高层持续交锋

近日，德国与澳洲政府敦促中国在疫情上尽可能保持透明，并提供更多关于疫情早期爆发的消息。

此前，澳大利亚外长佩恩曾呼吁成立调查机制，探查疫情源头及包括中国在内的国际疫情应对，并对中国的透明度表示严正关切。澳洲内政部长达顿(Peter Dutton)也呼吁中国提高透明度。中国外交部反击达顿的批评，称他「显然接受来自华府的指示」。

周三，澳洲财政部长弗莱登伯格 (Josh Frydenberg)称中国外交部的回应「无端且无理」。弗莱登伯格告诉澳大利亚广播公司(ABC)，「达顿的角色，首相的角色，我的角色，以及我们所有同事的角色，都是捍卫澳大利亚的国家利益，这就是我们要做的。」

张慈/邹宗翰 (美联社/路透社)

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