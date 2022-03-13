中驻美大使美媒发文：表明乌克兰问题立场

针对眼下的这次俄乌战争，中国官方到目前为止的表态有点像在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"的风格。如今，从中国驻美大使向美国民众的表态中，可以看到中方态度的细微转变。
（德国之声中文网）俄乌战争进入胶着状态之际，全球的目光纷纷投向中国，想知道中国在俄罗斯发动的这场战争中到底持怎样的态度？到目前为止，中国对这场战争的态度有点像在轮盘游戏里红黑都压，起码不会当"输家"。在强调支持乌克兰维护领土主权完整的同时，又鉴定的强调俄罗斯合理的安全关切必须得以重视。
而如今中国驻美大使秦刚的一番表态，似乎打破了这种红黑通押的平衡。3月15日，秦刚在美国《华盛顿邮报》上发表署名文章，阐述《我们在乌克兰问题上的立场》。
秦刚在文章中首先尝试化解谣言，因为之前有消息声称：中方事先对俄罗斯的军事行动知情并要求俄方在北京冬奥会后再动手。也有说法称俄方要求中方提供军事援助。对此，秦刚的定论是"虚假信息"。在文中写道："我愿负责任地告诉各位，所谓中方事先知情、'默许'、'纵容'等说法完全是虚假信息，意在推卸责任，抹黑中国。在乌克兰有6000多名中国公民生活学习，中国是俄、乌最大贸易伙伴国，也是世界上最大的原油和天然气进口国。俄乌发生冲突，于中方没有半点好处。中方不可能在知情情况下不予劝阻。"
中方态度的转变
然后曾任外交部副部长的这位中国外交高官表明了中方在乌克兰问题上的态度，写道："中方态度是客观、公正的：遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障包括乌克兰在内的各国主权和领土完整，照顾各国合理安全关切，支持一切有利于和平解决危机的努力。"这与中国外交部华春莹于2月24日俄乌战争爆发当天所作出的表态重点凸显不同，当时华春莹的表态更重视俄方立场，声称："各国安全应该是共同、合作、可持续的安全，各方的合理安全关切应该得到尊重和解决。"
秦刚在如今的署名文章中，表现出对乌克兰的"主权和领土完整"的关切后，就着眼中方目前更关切的，"美方官员多次威胁对中国企业进行制裁"的问题。称"这毫无道理"。这位驻美大使就此表态："战争和制裁都不可能带来和平。美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。"
对于一直从官方的角度上拒绝把当下的这场战争称为侵略战争的中方来说，秦刚最新在《华盛顿邮报》上表态的另外一个值得关注的焦点就是在评论台湾问题和乌克兰危机时，强调"乌克兰是主权国家"。国际社会认为，无论出于何种原因，俄罗斯如今向乌克兰这样一个主权国家出兵，毁坏军用民用设施，就是发动了一场侵略战争。
台湾和乌克兰的可比性？
秦刚虽然如今也承认了乌克兰作为主权国家遭遇战争的事实。但在台乌对比的问题上强调台湾和乌克兰"是本质不同的两件事。乌克兰是主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政。一些人不能在乌克兰问题上强调主权原则，转过头就在台湾问题上损害中国主权和领土完整。"
从秦刚的表态中，也可以看出中国政府不愿意看到战争和冲突局势继续激化的态度。在面向美国民众的这篇文章中，秦刚强调："中方疾呼国际社会聚焦劝和促谈和防止大规模人道主义危机两件事，并为此付出大量努力。"认为目前的当务之急是"尽快实现停战，保护平民不受伤害。"
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