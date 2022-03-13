中驻美大使美媒发文：表明乌克兰问题立场

（德国之声中文网）俄乌战争进入胶着状态之际，全球的目光纷纷投向中国，想知道中国在俄罗斯发动的这场战争中到底持怎样的态度？到目前为止，中国对这场战争的态度有点像在轮盘游戏里红黑都压，起码不会当"输家"。在强调支持乌克兰维护领土主权完整的同时，又鉴定的强调俄罗斯合理的安全关切必须得以重视。

而如今中国驻美大使秦刚的一番表态，似乎打破了这种红黑通押的平衡。3月15日，秦刚在美国《华盛顿邮报》上发表署名文章，阐述《我们在乌克兰问题上的立场》。

秦刚在文章中首先尝试化解谣言，因为之前有消息声称：中方事先对俄罗斯的军事行动知情并要求俄方在北京冬奥会后再动手。也有说法称俄方要求中方提供军事援助。对此，秦刚的定论是"虚假信息"。在文中写道："我愿负责任地告诉各位，所谓中方事先知情、'默许'、'纵容'等说法完全是虚假信息，意在推卸责任，抹黑中国。在乌克兰有6000多名中国公民生活学习，中国是俄、乌最大贸易伙伴国，也是世界上最大的原油和天然气进口国。俄乌发生冲突，于中方没有半点好处。中方不可能在知情情况下不予劝阻。"

战火下的乌克兰百姓 乌克兰450万人流离失所 国际移民组织(IOM)称，自2月末俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。

战火下的乌克兰百姓 逃离乌克兰 在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

战火下的乌克兰百姓 躲避炮火 这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

战火下的乌克兰百姓 艰难的撤离 一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

战火下的乌克兰百姓 拥挤的火车站 许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

战火下的乌克兰百姓 最后一瞥 逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

战火下的乌克兰百姓 遭受炮击 这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

战火下的乌克兰百姓 战争的痕迹 伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

战火下的乌克兰百姓 供应枯竭 就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

战火下的乌克兰百姓 电影院的新用途 留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

战火下的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

战火下的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

战火下的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

战火下的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

战火下的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

战火下的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

战火下的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

战火下的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

战火下的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。 作者: Greta Hamann



中方态度的转变

然后曾任外交部副部长的这位中国外交高官表明了中方在乌克兰问题上的态度，写道："中方态度是客观、公正的：遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障包括乌克兰在内的各国主权和领土完整，照顾各国合理安全关切，支持一切有利于和平解决危机的努力。"这与中国外交部华春莹于2月24日俄乌战争爆发当天所作出的表态重点凸显不同，当时华春莹的表态更重视俄方立场，声称："各国安全应该是共同、合作、可持续的安全，各方的合理安全关切应该得到尊重和解决。"

秦刚在如今的署名文章中，表现出对乌克兰的"主权和领土完整"的关切后，就着眼中方目前更关切的，"美方官员多次威胁对中国企业进行制裁"的问题。称"这毫无道理"。这位驻美大使就此表态："战争和制裁都不可能带来和平。美方一方面寻求中方支持配合，一方面对中方挥舞制裁大棒，这是行不通的。"

对于一直从官方的角度上拒绝把当下的这场战争称为侵略战争的中方来说，秦刚最新在《华盛顿邮报》上表态的另外一个值得关注的焦点就是在评论台湾问题和乌克兰危机时，强调"乌克兰是主权国家"。国际社会认为，无论出于何种原因，俄罗斯如今向乌克兰这样一个主权国家出兵，毁坏军用民用设施，就是发动了一场侵略战争。

台湾和乌克兰的可比性？

秦刚虽然如今也承认了乌克兰作为主权国家遭遇战争的事实。但在台乌对比的问题上强调台湾和乌克兰"是本质不同的两件事。乌克兰是主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政。一些人不能在乌克兰问题上强调主权原则，转过头就在台湾问题上损害中国主权和领土完整。"

从秦刚的表态中，也可以看出中国政府不愿意看到战争和冲突局势继续激化的态度。在面向美国民众的这篇文章中，秦刚强调："中方疾呼国际社会聚焦劝和促谈和防止大规模人道主义危机两件事，并为此付出大量努力。"认为目前的当务之急是"尽快实现停战，保护平民不受伤害。"

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