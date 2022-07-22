中驻美大使：中俄不是盟友 中共不是苏共

（德国之声中文网）“中国和俄罗斯不是盟友关系”的表态来自中国驻美国大使秦刚。7月21日，秦刚在科罗拉多州阿斯彭出席阿斯彭战略安全论坛时表示，外界对中俄关系有一种“误会”，中俄关系“不结盟、不对抗、不针对第三国”。

本届阿斯彭战略安全论坛有来自美政府、战略界、智库、外交使团、非政府组织等各界约400多人参加。议题关注重点包括乌克兰战争、中美关系以及全球各地的安全局势动荡。其中中俄关系是《金融时报》美国版主编卢斯和中国驻美大使秦刚公开对话的重点之一。在开场有关中美是否进入“新冷战”的问题上，秦刚表示：“冷战是世界历史的悲剧，是隔阂分裂、对抗冲突的代名词。人们担忧冷战历史重演，原因在于一些人死抱冷战思维，错误地视中国为前苏联，视中国为威胁。但中国不是前苏联，中共不是苏共。”

秦刚指出，今年初发表的中俄联合声明集中阐述了中俄在民主观、发展观、安全观、秩序观方面的共同立场，表明的是共同反对重拾冷战思维，反对挑动意识形态和地缘政治对抗，主张推进国际关系民主化，主张维护《联合国宪章》宗旨和原则，践行多边主义。在这方面，中国同任何国家的合作都可以没有止境，没有禁区。如果美方愿意为此与中方共同努力，中方“当然欢迎”。

提出中俄关系“上不封顶”的后果

今年2月4日至5日期间，也就是国际奥林匹克东奥会在中国拉开帷幕，距离之后俄罗斯向乌克兰发动侵略战争不足20天的时候。中国国家主席和到访的俄罗斯总统普京签署了《中俄关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明》。时任外交部副部长乐玉成当时表示：“中俄关系上不封顶，没有终点站，只有加油站”，引发了国际社会的强烈关注。诸多分析观点认为，这清晰的彰显了中国和俄罗斯的结盟关系。但值得注意的是，中国高层后来没有延用这位在外交领域有接近40年经验，曾被驻派苏联和俄罗斯多年的俄系外交“老兵”，而是在6月中旬将其调至国家广播电视总局任副局长。

观看视频 08:58 「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

而在俄乌战争爆发之后，中国官方的有关表态好似在轮盘游戏中红黑都下注，力求不当"输家"的风格。在强调支持乌克兰维护领土主权完整的同时，又坚定强调俄罗斯合理的安全关切必须得以重视。今年3月15日，中国驻美大使秦刚在美国《华盛顿邮报》上发表署名文章，阐述《我们在乌克兰问题上的立场》时表示，“中方态度是客观、公正的：遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障包括乌克兰在内的各国主权和领土完整，照顾各国合理安全关切，支持一切有利于和平解决危机的努力。”这与中国外交部发言人华春莹于2月24日俄乌战争爆发当天所作出的表态重点凸显不同，当时华春莹的表态更重视俄方立场，声称："各国安全应该是共同、合作、可持续的安全，各方的合理安全关切应该得到尊重和解决。"

秦刚多次的“中俄不结盟”之宣

中国驻美大使秦刚在今年4月在美国《国家利益》杂志发表题为《乌克兰危机之后》的署名文章时就表示过：30年来，中俄关系虽然取得长足发展，但“不结盟、不对抗、不针对第三方的性质没有变化。中国过去是、将来也是独立自主的大国，始终坚持从事情的是非曲直出发作出判断、决定立场，不受任何外来压力干扰。”在谈及中方事先知情俄方对乌军事行动以及中方向俄方提供军事援助的问题上，秦刚当时就表态称这些“都是虚假信息”。类似俄乌冲突的事件“如果发生在其他地方、其他国家之间，中国也会持今天这样的立场。”这与他之前在《华盛顿邮报》署名文章中的表态一致，当时秦刚就表示：“我愿负责任地告诉各位，所谓中方事先知情、'默许'、'纵容'等说法完全是虚假信息，意在推卸责任，抹黑中国。在乌克兰有6000多名中国公民生活学习，中国是俄、乌最大贸易伙伴国，也是世界上最大的原油和天然气进口国。俄乌发生冲突，于中方没有半点好处。中方不可能在知情情况下不予劝阻。”

而作为中国外交领域举足轻重的人物，秦刚在阿斯彭战略安全论坛上的最新表态，试图给人带来了中国外交继续有耐心“韬光养晦”的印象。美国政治新闻网站Politico就此发文称：“中国驻美国大使试图收回他的国家宣布与俄罗斯建立‘无上限’伙伴关系的声明”。并明确表示俄罗斯和中国共同拒绝“冷战危机”，对“对抗”不感兴趣。但同时，秦刚仍然拒绝将俄罗斯在乌克兰的行为称为“入侵”，而是将其称为“危机”。

观看视频 06:12 专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

(Politico、中国外交部官网、《华盛顿邮报》、《国家利益》杂志等）

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