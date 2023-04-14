中驻法大使克里米亚言论惹议 前苏联国家谴责

（德国之声中文网）本周五（4月21日）中国驻法大使卢沙野在法国电视台LCI（La Chaîne Info）的节目上回答有关俄乌战争的问题。在与主持人谈到克里米亚的归属时，卢沙野说：「这取决于你如何看待问题，这其中含有历史因素，问题没那么简单。」

卢沙野指出，克里米亚在历史上是俄罗斯的一部分，是由前苏联领导人赫鲁晓夫交给乌克兰的。当时节目主持人提醒卢沙野：「根据国际法，克里米亚属于乌克兰」。卢沙野接着回应：「根据国际法，这些前苏联国家没有实际地位，因为没有国际协议来具体认定其主权地位。」

乌驻法大使：没有模糊空间

乌克兰媒体《基辅独立新闻》（Kyiv Independent）报导，乌克兰驻法国大使奥梅利琴科（Vadym Omelchenko）对卢沙野此番言论感到相当不满。奥梅利琴科在其推特上写道「克里米亚是乌克兰的。没有模糊空间。苏维埃帝国不复存在，历史正在继续前进。」

在这位中国驻巴黎大使质疑乌克兰等前苏联国家的主权后，法国以及爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等波罗的海国家也接连对卢沙野的言论表示失望。法国政府在周日回应说，它「对于（中国驻法）大使的声明感到震惊」，并且「全力声援」所有受影响的盟国，称这些国家在「经过几十年的压迫」后获得了独立。

中国官方应出面澄清

法国外交部的一位发言人表示：「特别是乌克兰，它在1991年得到了中国在内的整个国际社会对其包括克里米亚的领土的国际承认。」该发言人补充说，中国应该澄清这些评论是否反映了其官方立场。

法新社报导指出，卢沙野此次发言让中国企图扮演俄乌战争和平使者的努力蒙上阴影，同时也让马克龙尝试与中国合作建立俄乌和谈框架的计划进一步遭受外界质疑。中国外交部对此争议至今仍未作出回覆，也没有立即回应媒体的评论请求。

波罗的海国家抗议

波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛过去都曾是苏联的一部分，它们对于卢沙野此次言论的反应与法国一致。拉脱维亚外交部长林克维奇（Edgars Rinkevics）在其推特上写道：「中国驻法国大使关于国际法和国家主权的言论是完全不可接受的，我们期待中方作出解释，并完全收回这一声明。」爱沙尼亚外长雷恩萨鲁（Urmas Reinsalu）也批评卢沙野的言论「虚假且错误地解读历史」。

立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis) 补充说：「如果有人仍然想知道为什么波罗的海国家不信任中国能「调解乌克兰和平」，这里有一位中国大使认为，克里米亚是俄罗斯的，他还说我们国家的国界没有法律依据。 」爱沙尼亚和立陶宛官方称，他们将分别召见驻爱沙尼亚的中国大使，以及驻立陶宛的代办，要求他们作出解释。

（路透社、法新社）

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