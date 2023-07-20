中驻敖德萨总领馆遭俄空袭波及 无人伤亡

（德国之声中文网）周四（7月20日），俄罗斯连续第3夜空袭敖德萨和尼古拉耶夫，造成至少21人受伤。乌克兰敖德萨地区首长基佩尔（Oleh Kiper）表示，中国驻敖德萨总领馆的建筑遭到波及，有些微受损。据路透社报导，基佩尔在社交媒体上传了一张照片，显示该建筑的窗户破裂。

中国外交部20日回应此事，证实"冲击波震落了总领馆部分墙面和窗户玻璃"，但馆内人员早已撤离，没有伤亡，接下来中方将继续关注相关动态。

俄罗斯周一（17日）退出为期1年的黑海谷物协议；该协议由联合国斡旋，允许乌克兰运粮船安全通航。此后，俄军加大了对乌克兰黑海港口的导弹和无人机进攻力度。乌军方称，俄军连夜发射了19枚导弹以及派出19架无人机袭击，并称其中5枚导弹和13架无人机被击落。

白宫：俄罗斯准备攻击黑海民用船只

白宫周三发出警告，俄罗斯军方正在准备可能对黑海的民事运输船只进行攻击。

自本周退出黑海谷物协议以来，俄罗斯已经对敖德萨的乌克兰谷物出口港进行了导弹和无人机袭击。乌克兰总统泽连斯基周三（19日）指出，在这波俄军空袭中，敖德萨港被毁的粮食有6万吨本将运往中国。

白宫国家安全委员会发言人霍奇（Adam Hodge）在一份声明中说："我们的信息显示，俄罗斯在乌克兰港口附近埋置了额外的海雷。"

俄罗斯国防部已宣布，黑海西北部和东南部的国际水域对运输船只来说是"临时危险区域"。此前乌克兰宣布，尽管俄罗斯退出了协议，仍将继续粮食船只运输。

俄：所有前往乌港口船只均被视为潜在运送军事物资

此前，俄罗斯国防部周三表示，继黑海谷物协定结束后，从莫斯科时间周四凌晨起，将把所有前往黑海乌克兰港口的船只视为潜在运输军事物资。

俄国防部在Telegram发布的声明中宣布黑海东南部和西北部国际水域为航行临时危险区域，称前往乌克兰港口的船只旗帜所代表的国家将被视为冲突中的乌克兰一方。

（美联社、路透社）

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