中马船只对峙后 美澳派舰赴南中国海

（德国之声中文网）据路透社报道，继三艘美国军舰在南中国海执行任务之后，澳大利亚也派出一艘护卫舰到相关海域巡航。各方怀疑中国舰船日前曾经在相同海域进行油气资源勘探。越南和马来西亚也对附近海域提出主权要求。

中国勘探船「海洋地质8号」，上周被发现在马来西亚国家石油公司（Petronas）一艘勘探船活动范围附近进行钻探。当地安全部门通报了上述消息。

周二，美国海军表示，美利坚号两栖攻击舰（USS America LHA-6）和邦克山号航空母舰（USS Bunker Hill）在南中国海执行了任务。

澳大利亚国防部也通报称，该国的海军护卫舰帕拉马塔号（HMAS Parramatta），以及美国的另一艘军舰——巴里号驱逐舰（USS Barry DDG-52）随后也加入了这一行列，并称这是“一项联合演习任务的一部分”，参与任务的军舰进行了包括海上补给、航空操作、海上机动和通讯演习等在内的互动操作训练。

根据马来西亚官方周三公布的海上航线定位追踪数据，中国“海洋地质8号”曾经在马来西亚海岸线外325公里附近活动，相关区域被视为马方的专属经济区。

中国舰船此次活动的区域，距离中、越、马三国存在主权争议的水域很近。中国对南中国海大部分海域都提出领土主权要求，但是其划分南海海域权益边界的所谓“九段线”并不为邻国所认可。

马来西亚国家石油公司和该国外交部并未直接就相关事宜发表声明，但是美国已经呼吁中国停止在南中国海的“霸凌行为”。

中方则否认了有关和马方船只发生对峙的报道，并且强调“海洋地质8号”只是在正常执行任务。

中国外交部发言人周二称：中方调查船是在中国管辖海域进行正常活动；当时在海上没有出现所谓“对峙”情况。

南中国海是世界最重要海上贸易通道之一 中国用九段线宣称对几乎整个海域拥有主权

越南方面去年曾花费数月时间，跟踪关注这艘中国勘探船的行踪。上周这艘船只又出现在越南的专属经济区。越方称一直在密切监视局势发展。

美国指责中国利用其它国家忙于应对新冠病毒疫情的时机，在南中国海扩张自己的势力。

与此同时，中国也在为东南亚国家提供医疗援助，帮助其应对疫情。一支中国医疗援助团队本周抵达马来西亚，该国目前已经报告了超过5400个确诊病例。

中国国务院批准海南省三沙市在南海设立行政辖区，引发越南反弹，要求中国收回决定。北京回应称，这是越南在“妄图否定中国在南海主权和权益”。

研究南中国海问题的英国学者黑顿（Bill Hayton）对此认为，中国的做法和主权要求是没有基础、“愚蠢可笑”的，同时也十分危险。他发推特表示：“中国宁可将历史协议丢在一边，也不愿承认自己的错误。”他说，中国卡在自己的立场上，宁可“重写”国际海权法，也不反思自身立场。

雨涵/苗子（路透社等）