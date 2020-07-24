 中领事馆涉窃密? FBI通知德州大学配合调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2020

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时政风云

中领事馆涉窃密? FBI通知德州大学配合调查

德克萨斯大学教职员收到一封来自学校的电子邮件，表示学校已接到FBI通知，将调查中国政府试图非法获取该校新冠病毒研究资料，并探究中国驻休斯敦领事馆在其中扮演的角色。

USA Houston | Schließung des chinesischen Konsulats (picture-alliance/AP Photo/G. Vasquez)

德克萨斯大学的一个团队研发出一种人工合成的棘蛋白，用于美国正在进行临床试验的两种候选疫苗。FBI正在调查中国驻休斯敦总领事馆是否配合中国政府窃取相关研究机密。图为联邦官员进入领事馆搜查画面。

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仅仅三天时间里，美中分别关闭了对方的一个总领事馆，两国原本已在贸易战、疫情和香港问题中激化的矛盾再次升级。而随着领馆清空、关系恶化，金融市场哀声一片，很多中国网民感叹2020年不断见证历史，“时代变了”。

中国官方表示，美国要求中方72小时内关闭其休斯敦总领事馆，这是美方对中方采取的“前所未有的升级行动”。在社交媒体上，网友们反应激烈。而在该消息传出之际，消防人员曾试图进入领馆救火。中国领馆人员据称似乎在院中用明火焚烧文件。

(德国之声中文网) 《南华早报》周三 (7月29日)报导，德克萨斯大学7月27日在一封电子邮件中告诉教职员工和研究人员，该校上周已接到FBI的调查通知。

根据《南华早报》看到的这封邮件，FBI探员将与大学研究人员联系，了解中国政府如何试图从美国大学非法取得研究成果，包括新冠病毒疫苗研究机密，特别关注中国驻休斯敦领事馆扮演的角色。

 「不断变化的国家形势 」

邮件中还写道：「我们想让您了解一个正在进行中、不断变化的国家形势，这可能会影响到我们研究界的一些成员。」

这封邮件由该校临时执行副校长捷飞(Dan Jaffe)和负责研究的临时副校长普蕾斯顿(Alison Preston)签署。

邮件中说，校方不知道FBI打算联系谁，也不知道他们计划讨论什么，学校也没有与FBI探员分享任何人的信息或正在进行的研究细节。

目前德州大学没有最新回应。

德州大学的新冠疫苗研究目前正如火如荼的进行中，研究者透过训练免疫系统识别新冠病毒表面的棘蛋白，引发免疫系统反应。

该大学分子生物科学系副教授麦克莱兰(Jason McLellan)领导的团队研发出一种合成的棘蛋白，该蛋白已被用于两种候选疫苗，一种由Moderna开发，另一种由Novavax开发。这两种疫苗都正在美国进行临床试验。

根据德克萨斯大学此前发布的声明，麦克莱兰团队的一名重要成员是来自中国的研究助理王年爽，他发现了稳定新冠病毒棘蛋白的基因突变。

此前，两名中国公民因涉嫌长期进行网络间谍行动，将包括疫苗研发在内的信息泄露给中国情报部门，在七月下旬遭到美国司法部起诉。

邹宗翰/张慈 (南华早报等)

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