中领事馆涉窃密? FBI通知德州大学配合调查

(德国之声中文网) 《南华早报》周三 (7月29日)报导，德克萨斯大学7月27日在一封电子邮件中告诉教职员工和研究人员，该校上周已接到FBI的调查通知。

根据《南华早报》看到的这封邮件，FBI探员将与大学研究人员联系，了解中国政府如何试图从美国大学非法取得研究成果，包括新冠病毒疫苗研究机密，特别关注中国驻休斯敦领事馆扮演的角色。

「不断变化的国家形势 」

邮件中还写道：「我们想让您了解一个正在进行中、不断变化的国家形势，这可能会影响到我们研究界的一些成员。」

这封邮件由该校临时执行副校长捷飞(Dan Jaffe)和负责研究的临时副校长普蕾斯顿(Alison Preston)签署。

邮件中说，校方不知道FBI打算联系谁，也不知道他们计划讨论什么，学校也没有与FBI探员分享任何人的信息或正在进行的研究细节。

目前德州大学没有最新回应。

德州大学的新冠疫苗研究目前正如火如荼的进行中，研究者透过训练免疫系统识别新冠病毒表面的棘蛋白，引发免疫系统反应。

该大学分子生物科学系副教授麦克莱兰(Jason McLellan)领导的团队研发出一种合成的棘蛋白，该蛋白已被用于两种候选疫苗，一种由Moderna开发，另一种由Novavax开发。这两种疫苗都正在美国进行临床试验。

根据德克萨斯大学此前发布的声明，麦克莱兰团队的一名重要成员是来自中国的研究助理王年爽，他发现了稳定新冠病毒棘蛋白的基因突变。

此前，两名中国公民因涉嫌长期进行网络间谍行动，将包括疫苗研发在内的信息泄露给中国情报部门，在七月下旬遭到美国司法部起诉。

邹宗翰/张慈 (南华早报等)