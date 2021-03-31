中韩外长会晤 磋商朝鲜问题、习近平访韩事宜

（德国之声中文网）韩国外长郑义溶周六（4月3日）在厦门与中国国务委员兼外交部长王毅举行外交工作会谈。在美中关系依旧紧绷之际，韩国正寻求改善与贸易伙伴中国的关系。

上月初就任韩国外长的郑义溶周五出发前往中国福建省厦门，进行为期两日的访问。他在行前对记者表示，他预计朝鲜问题将成为他与王毅会谈的关键议题。这是韩国外长自2017年11月后首次访华，也是郑义溶履新后初次外访。

王毅周六在会谈开场致辞时指出，中国和韩国将会寻求“推进朝鲜半岛问题政治解决进程”。

韩联社引述郑义溶称，实现朝鲜半岛无核化，建立半岛永久和平机制是韩国与中国的共同目标。他对中方始终支持韩方推进韩半岛和平进程表示感谢，同时期待中国在推进半岛无核化进程和维护半岛和平稳定方面发挥更大作用。

韩国外长郑义溶与中国外长王毅4月3日在厦门海悦山庄酒店举行会谈

报道引述王毅表示，中韩保持战略沟通非常重要，此次会谈时机非常恰当。他强调，中韩是永久的邻居。两国共同携手走过了不平凡的2020年，中韩关系经受住了疫情考验，使两国合作关系更加牢固。他提及今年是中韩文化交流年，明年两国将迎来建交30周年，并表示中方愿同韩方进一步深化双边关系。

韩联社报道指出，郑义溶在向媒体介绍双方会谈结果时表示，韩中商定在新冠疫情趋稳后尽快推进中国国家主席习近平访韩事宜。郑义溶还透露，韩中双方商定上半年启动外交安全“2+2”对话等高层交流活动。

中国盟国朝鲜多次宣布核计划。美国、韩国及日本希望加大对朝鲜施压，使其放弃扩展核武。本周五，美、日、韩举行高级别安全会谈并达成一致，共同努力向朝鲜施压，促使其放弃核计划和弹道导弹项目。三国在会后发表联合声明，一致认为国际社会必须全面执行联合国安理会关于朝鲜的各项决议，防止扩散，并合作加强威慑力，维护朝鲜半岛的和平与稳定。

韩国正寻求修复与其最大贸易伙伴中国的关系。2016年，双方因为美国在韩国部署萨德反导弹系统引起中国不满，中国随即对韩国实施抵制措施，韩国的旅游、化妆品及娱乐产业因此遭受冲击。

张筠青/任琛（韩联社、路透社、美联社）

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