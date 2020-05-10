中韩再次出现群聚感染 西、法逐步松绑

（德国之声中文网）根据美国约翰·霍普金斯大学的最新数据及法新社统计，自新冠疫情爆发以来已有逾400万人感染，约27万8000人死亡。欧洲通报的感染总数为170万余人，死亡人数超过15万5000人。美国是目前新冠病亡率最高的国家（近7万9000人），紧接着是英国（超过3万1000人）、意大利（约3万400人）和西班牙（约2万6500人）。由于各国的筛检数量及人口数存在差异，而且存在未被察觉或统计的"黑数"，难以准确比较各国情况。

武汉通报新感染病例

中国、韩国等国本周末皆通报新增本土病例，亚洲国家担忧可能爆发第二波新冠疫情。

武汉市卫生健康委员会周日通报，当地出现一例新冠肺炎确诊病例。这是一个多月以来，武汉通报的首起病例，患者是一名89岁生活在东西湖区的男性。此外，中国国家卫健委在周日的新闻发布会上表示，中国再次发生群聚性疫情，全国新增本土确诊病例12例，为3月11日以来最高，另外还有2起境外输入病例，共计新增14例。

韩国周日也出现34起新病例，是一个月内单日新增感染人数最高的一日。此次发生群聚性感染的是位于首尔龙山区梨泰院的多家夜店。一名29岁男性上周曾造访该区的三家夜店，随后确诊新冠肺炎。医疗人员周五正紧急追踪其接触史。过去10天里，韩国的本土确诊病例数字近乎零，如今再次出现26起本土病例以及8起境外移入病例。韩国目前的感染总数为1万874人，256人死亡。

印度则发生警察大规模感染的情况。一名警方发言人表示，单是在西部的马哈拉施特拉邦就有789名警察确诊，其中7人死亡。

新加坡卫生部周日通报876例新增病例，累计感染人数达2万3336人。大量新确诊患者是生活在宿舍里的外国劳工。

欧洲多国周一将放松出行限制

多个受到新冠疫情严重冲击的欧洲国家周一开始将放松出行限制。由于感染及死亡人数降低，法国、西班牙和比利时的生活将逐渐重回正轨。

法国政府表示，约40万家店铺及服务业周一将重新开始营业，其中包括理发店、服装店、花店和书店。近百万名儿童及青少年周一开始复课。咖啡厅、餐馆、剧院、电影院等场所仍继续关闭。巴黎大区及接壤德国的区域则必须继续遵守严格防疫规定。

法国卫生当局表示，周六通报的单日死亡人数降至一个月来的新低，24小时内有80人死亡。尽管如此，法国卫生部警告疫情还在持续，民众仍需保持社交距离。

西班牙近半数民众自周一起可以上街活动，但必须严格遵守社交距离规范。由于担心爆发第二波疫情，马德里及巴塞罗那仍未解除封锁。另外，同样是疫情“重灾区”的比利时周一也将放松部分限制重启商店，但餐厅、酒吧和咖啡厅将继续停业。

德国母亲节放松边境管制

在德国缓步放松防疫措施之际，罗伯特·科赫研究所（RKI）周六警告称，德国新冠病毒的再生率回升到1.1，平均每一名感染者会继续传染给1.1人。而本周五的再生率为0.83，周三时只有0.65。

由于当前的感染数字相对较少，造成统计数据波动加剧，罗伯特·科赫研究所暂时无法判断"究竟是过去几周新感染人数下降的的趋势持续，抑或是感染数字再度上升"。但RKI表示，鉴于再生率上升，未来几天内必须密切关注进展。周日上午，RKI通报的德国总感染数约为16万9200人，14万4000余人痊愈，因新冠肺炎死亡的人数则为7395人。

此外，本周日适逢母亲节，德国边境警察特别放松管制，允许民众进入德国探访母亲。德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）此前已经同意开特例。

但联邦警察发言人表示，民众在入境检查时必须提交“可信而且能查证”的信息，而负责边境管制的人员已经接到通知，将会“现场发放口罩作为母亲节礼物”。但入境者必须在同日离境。此外，生活在国外、非德国籍的母亲也可以在母亲节当日到德国探访子女。自新冠疫情爆发以来，德国边境实施了严格管制措施。

德国网民给如今参与抗议政府封锁令的人起名 #Covidioten （摄于2020年5月9日柏林）

民众示威反对限制措施

联邦政府和各州周三刚刚宣布放松防疫措施，但周六德国各地仍有大量示威者要求进一步松绑。成千上万民众在斯图加特、慕尼黑、柏林和法兰克福及其他城市举行示威活动，抗议政府的防疫限制措施。多特蒙德等地发生极右翼人士攻击媒体的情况。

单是在斯图加特城市广场就有数千人上街抗议。活动组织方原本申请的参与人数为5万人，但有关当局只允许最多1万人聚集。警方表示，多数参加者都遵守了社交距离规范，抗议活动和平进行。

柏林的联邦议院建筑前则有约30名抗议者因不遵守防疫规定被警方逮捕。警方发言人表示，虽然已用扩音器发出警告，但抗议者仍未保持距离。在亚历山大广场则出现数百人未经申请举行集会。根据柏林目前的规定，一个固定地点只能举行人数不高于50人的活动。

慕尼黑市政厅前的玛丽亚广场则有约3000人聚集示威，抗议严格的防疫措施。警方表示，原本主办方只申请80人参与示威，但最终有关单位仍允许活动继续进行。在法兰克福市区，超过500名示威者举牌抗议防疫措施。据警方称，抗议活动未经申请，部分参加者没有保持1.5米的安全距离，但警方并未驱散人群。

多特蒙德的示威活动则发生暴力袭击事件。多特蒙德市政府以防疫为由禁止主办方的示威活动申请，但仍有约150人群聚，包括一组右翼极端人士，其中一人攻击了西德广播公司（WDR）的摄像人员，随后遭到警方逮捕。

新冠疫情发生以来，德国出现以"横向思考"（Querdenken）为题的抗议活动而且活动次数愈发频繁。上个周末已有数千人参与示威，反对个人的基本权益遭到限制。

多处屠宰场爆发疫情

与此同时，德国数个屠宰场发生严重群聚感染事件。早在今年四月，巴符州比肯费尔德（Birkenfeld）的一家肉食品生产厂就有大量员工被检验出感染新冠肺炎。如今在北威州的科斯费尔德（Coesfeld）和奥尔－埃肯施维克（Oer-Erkenschwick）以及石荷州巴德布拉姆斯特市（Bad Bramstedt）的屠宰场都出现疫情。事实上，多年来肉食品业因为员工工作及住宿条件恶劣饱受批评。

科斯费尔德卫生局表示，直至本周六，当地一家屠宰场中有183人感染新冠肺炎。该屠宰场共有1200名员工，约920人接受了筛检。奥尔－埃肯施维克屠宰场的1250名工作人员中则有33人感染。巴德布拉姆斯特市的屠宰场也有109人检验呈阳性。

北威州和石荷州已下令检查肉食品业以及雇工集体宿舍的卫生措施。德国食品餐饮协会（NGG）确信，员工宿舍的情况是造成病毒传播的因素。肉食品制造业的大量员工来自东欧和南欧，他们生活在狭窄的宿舍里，而且卫生设施不足。