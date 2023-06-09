中韩交恶继续加剧：北京召见韩国大使

（德国之声中文网）在韩国外交部周五召见中国驻韩大使邢海明之后，北京方面周六也采取了相应的行动。据德新社报道，中国外交部部长助理农融6月10日召见了韩国驻华大使郑在浩，就日前韩方针对中国驻韩国大使同韩在野党党首李在明会见交流所作不当反应提出交涉，表明严重关切和不满。

引起中韩关系新一轮摩擦的起因是中国驻韩国大使邢海明此前与韩国最大在野党共同民主党党魁李在明会面时指责首尔受到美国的影响，不尊重包括台湾问题在内的北京的核心关切。

据中国驻韩国大使馆网站消息，邢海明在与李在明会面时强调，当前中韩关系遇到不小的困难，“其中责任不在中方”，他强调“中国一贯尊重韩国的核心关切，韩国也应尊重中国的核心关切。台湾问题是中国核心利益中的核心，关乎到中韩关系的基础。希望韩方能够恪守承诺，切实尊重中方在台湾等问题上的核心关切。”

邢海明还呼吁“韩方在处理对华关系时摆脱外部因素的干扰”。他表示，美国正竭力打压中国，“有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势......现在赌中国输的人今后一定会后悔”。

这位中国外交官的言论引起了首尔政府方面的强烈不满。6月9日，韩国外交部第一次官（副部长）张虎镇召见了中国驻韩国大使邢海明，对其“违反外交礼仪、荒谬的挑衅行为表示强烈遗憾”。在韩国外交部的一项声明中，张虎镇警告说，中国驻韩国大使用“不准确的事实”批评东道国的政策是“不能容忍的”，这些言论可能被视为“对韩国国内政治的干涉”。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “台湾问题也是一个全球性问题” 韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 90年代才建交 1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国总统首访 1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 从全面合作到战略伙伴 上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 你来我往 上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “蜜月期” 朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 萨德事件 鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 殃及韩国企业 由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “三不一限”共识 2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 机遇还是威胁 中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 靠向哪一边 现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国的“安全关切” 种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。



据韩联社报道，在周六约见韩国驻华大使的谈话中，中国外交部部长助理农融向郑在浩阐述了中方对当前中韩关系的看法和立场，指出邢海明大使同韩国各界人士广泛接触交流是其职责所在，目的是增进理解、促进合作，维护和推动中韩关系发展。

韩国驻华大使馆当天下午通过官网发布消息称，郑在浩也对农融表示，中国驻韩国大使会见韩国在野党党首时发表的言论有违外交惯例，不合常理、具有挑衅性且与事实不符。他已对此表示严重忧虑并转达了韩方的严正抗议。

中韩两国之间近来关系持续紧张。韩国和日本都是美国在东亚地区的紧密盟友。韩国总统尹锡悦曾经在谈到台湾海峡局势时说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”

美联社指出，韩国和中国之间有着紧密的经贸联系，韩国经济严重依赖于电脑芯片以及其他科技产品的出口。首尔政府在数十年的军事同盟美国和最大贸易伙伴中国之间寻求着艰难的平衡。

背景阅读：客座评论: 尹锡悦选边站，中韩关系改善难

（德新社、韩联社、美联社）

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