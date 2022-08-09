中韓外長會談 邀習近平來韓 “稳妥处理了萨德问题”

（德國之聲中文網）在北京與華盛頓的競爭日益加深之際，中國外交部長王毅與韓國外交部長朴振週二（8月9日）於山東青島展開會談。雙方會後各自發佈的聲明中皆提到，今年是中韓建交30週年，兩國承諾要發展更緊密的關係，韓方並表達邀請中國國家主席習近平來訪的意願。

韓國外長朴振於8日抵達中國青島，展開三天的行程。這次訪問是朴振首次訪華，也是韓國新政府上台後首個訪華的高級別團組。

根據韓聯社，王毅與朴振先舉行了時長1小時40分鐘左右的小範圍會談，隨後進入擴大會談。朴振指出，「韓半島和平穩定面臨空前威脅，韓方將一貫堅持實現朝鮮完全無核化的原則，堅決應對挑釁，同時敞開對話之門」，希望中方能為朝鮮放棄挑釁選擇對話發揮建設性作用。

此外，朴振也呼籲，國際社會正處於大轉型時期，韓中作為戰略合作夥伴關係，需要保持緊密的經濟合作關係、進一步加深最高級別的戰略溝通，並希望中國國家主席習近平能在方便時訪韓。

朴振表示，希望雙方在「普世價值和標準」基礎上加強合作，克服「國際社會的巨大轉型」所帶來的新挑戰，但沒有給出細節。

韓聯社指出，朴振和王毅呼籲維持穩定的行業供應鏈，這可能是因為人們擔心中國的技術政策和美國的安全控制，可能會將世界分割成標準和產品不兼容的獨立市場，從而減緩創新並提高成本。

另一方面，中國外交部的聲明稿則指出，王毅表示中韓關係歷經「風雨洗禮」，但「中韓始終是安全與共的鄰居，始終是相互需要的夥伴」，並提出五個「應當」，包含：應當堅持獨立自主，不受外界干擾；應當堅持睦鄰友好，照顧彼此重大關切；應當堅持開放共贏，維護產供鏈穩定暢通；應當堅持平等尊重，互不干涉內政；應當堅持多邊主義，遵守聯合國憲章宗旨原則。

王毅稱，中方願同韓方堅持雙方確定的戰略合作夥伴關係定位，推進中韓關係發展。

避談佩洛西

作為美國的長期盟友，韓國正努力在華盛頓和中國國家主席習近平政府日益強硬的外交政策之間取得平衡。

根據美聯社報導，朴振和王毅沒有表明他們是否在會談中討論了美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣、引發台海緊張局勢一事。

上週，佩洛西在結束訪台行程後，也訪問了韓國，但韓國總統尹錫悅以正在休假為由，僅與她通話而沒有面對面會談。批評者質疑並指責，尹錫悅是為保護與中國的關係才不與佩洛西見面，避免觸怒北京。

今年3月上任的尹錫悅希望改善與美國和日本的安全關係，以應對朝鮮的核威脅。中國是朝鮮的主要盟友，將日本視為戰略對手，但也是韓國最大的出口市場。

朝鮮、核武與薩德

從會後的新聞稿來看，相較於佩洛西，中韓外長會談似乎更著重於朝鮮與核武問題。韓聯社報導提及，朴振呼籲北京幫忙說服朝鮮重返關於核武器計劃的談判，並稱這是對朝鮮半島和平的「空前威脅」，但中國外交部的聲明反而沒有提到核問題，也沒有說明王毅是否有透露北京可能會採取什麼動作。對此，韓國外交部拒絕透露王毅對朴振說了什麽。

中國外交部發言人趙立堅在7月底曾在例行記者會上表示，公開要求韓國維持文在寅政府的「薩德三不」政策，即韓國政府不追加部署薩德系統、不加入美國導彈防禦系統、不建立韓美日三國軍事同盟。

根據韓媒報導，一名不具名的韓國駐華大使館高層人士向記者表示，前任政府時期的「薩德三不」政策並「不是承諾」。

“不使萨德成为中韩关系的绊脚石”

中国外交部8月10日称，“中韩双方阶段性稳妥处理了萨德问题”。中国外交部发言人汪文斌在当日的例行记者会上说，“美方在韩部署‘萨德’系统明显损害中国的战略安全利益，中方已多次向韩方表明关切。韩国政府正式对外作出‘三不一限’的政策宣示，中方重视韩国政府的这一立场。”

汪文斌称，在此次中韩外长会晤当中，双方就“萨德”问题又深入交换了意见，阐明了各自立场，增进了相互了解。双方同意重视对方的合理关切，“基于双方的谅解，中韩双方阶段性稳妥处理了‘萨德’问题”。

（美聯社、韓聯社、中國外交部）

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