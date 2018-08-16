中非峰会 中国如何反驳回击批评?

(德国之声中文网) 夺取非洲的资源、无条件援助助长非洲政治腐败、大量放贷导致受援国陷入债务陷阱。这些都是中国援助非洲时面临的指责。在本周召开的中非合作论坛峰会上，一些非洲记者也利用新闻发布会的机会，向中国官员提出这些质疑。他们担心，中国的援建项目会引发环境问题，并且对中国企业很少雇佣非洲当地员工表示不满。

对此，曾任外交部非洲司司长、中国驻马里、驻摩洛哥大使的程涛表示，指责中国支持那些有腐败嫌疑的政府是不公平的。现任外交部公共外交咨询委员的中国资深外交官在峰会期间的一次记者会上说，"有一名非洲朋友曾经问我，称他的国家政府非常腐败，为什么中国还要和该政府合作？他还说，这个政府请求中国帮助修建一座桥梁和医院，中国不应该去帮助他们。我则回答他说，你们投票选出了这个政府，而我们中国也只能和这个政府打交道。不过，桥梁、医院也不是给总统或官员造的，而是为当地民众。"程涛表示，看待这一问题时，不妨换换视角。

根据非政府组织"透明国际"2017年公布的排名，全世界腐败程度最高的10个国家中，有多个位于非洲，其中4个国家--赤道几内亚、索马里、苏丹、南苏丹--此次派出了最高领导人前往北京参加峰会。

自2012/13年习近平执掌中国之后，他发动了一场浩大的反腐运动。相应地，中国政府也多次表示，不在对外援助中滋长当地国家的腐败。同样曾任外交部非洲司司长的刘贵今在新闻发布会上说，中国"不愿意见到援助资金被腐败行为吞噬"。他表示，中国的援助聚焦于非洲民众，不会把钱交给腐败的政府或官员。

周二夜间发布的《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》中，对中非双方在"反腐败领域合作取得的显著成就和相关合作取得的积极成果"表示暂时，并"决心继续对腐败采取'零容忍'态度，不断完善反腐败合作制度和机制"。

埃塞俄比亚一中国援建的工业园区

债务陷阱？

外界对中国援非的另一项担忧是债务问题。就在本周一，习近平宣布将再增加600亿援助资金。其中，只有少部分是以无偿援助形式发放，其余大部分都是优惠贷款、主权信贷等。

就在今年3月，时任美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在埃塞俄比亚访问时警告说，非洲国家在接受中国贷款援助时必须小心避免损害自身主权。

中国方面则在峰会期间再次反驳了这一指控。中国政府非洲事务特别代表许镜湖说，中国是在帮助非洲发展，而不是堆积非洲的债务。国家主席习近平也在开幕演讲中明确表示，"中非合作好不好，只有中非人民最有发言权；任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就。"

《人民日报》海外版也曾在峰会召开前夕发表评论，称"贷款不可怕，关键看拿了贷款去干什么，是去买牛羊扩大生产，还是买酒喝享一时之乐。中国给非洲的贷款对非洲来说非常重要，是用于发展的，将造福当代和下一代。"

加蓬发展协调与规划局负责人所罗门(Liban Soleman)在接受路透社采访时表示，所谓中国让非洲陷入债务陷阱的指责是"不公平的"。他认为，中国援助非洲给出的条件被欧美国家更好，而且非常灵活，其贷款利率低，宽限期也长。"我认为，最引起外界误解的是中国企业报出的极具竞争力的价格。"

不过，中国方面也已经意识到了援非的债务问题。习近平周一就在中非企业大会上讲话时表示，中国不在非洲建设"形象工程"，而是建立可以消除发展瓶颈的基础设施。他还强调，中国企业必须尊重当地人民和环境。

而针对另一项指责--中国援建项目往往只使用中国员工、对非洲当地就业岗位贡献太少--中国商务部部长钟山在峰会期间表示，到今年年底，中国将为20余万非洲民众提供技术培训。而中国国际贸易促进委员会会长则对路透社记者表示，随着非洲本土劳动力技术水平的提升，中国援建项目对中国员工的需求会降低。

文山/任琛/凝炼(路透社、新华社)