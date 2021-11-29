中非合作，谁是真正受益方？

（德国之声中文网）中非合作论坛（Focac）第八届部长级会议11月29日到30日在塞内加尔首都达喀尔召开。中国国家主席习近平在开幕致辞中许诺，将向非洲捐赠10亿剂新冠疫苗，而且其中的4亿支药剂将在非洲大陆上生产。

虽然这一项捐助计划的宣布可以被视为中国试图改善自身形象的努力，但是研究中非关系的德国学者阿舍（Helmut Asche）认为，在这方面指责中国其实毫无意义。“西方国家在捐助（非洲）方面显然远远没有做到他们应该做的”，阿舍在接受德国之声采访时，提到富裕国家和发展中国家之间存在的疫苗分配不公平问题，“中方的行动显然是有利益背景的，但是它也符合非洲的利益。”

而中国则对于来自西方的批评感到越来越恼怒。法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）此前曾经在接受媒体采访时说，越来越多的非洲国家开始对中国感到失望，因为中方投资的基建项目使他们越来越负债累累。这一言论引发了北京的不满。

基础设施建设的价值所在

中国外交部发言人赵立坚在11月25日的例行记者会上批评法国外长有关评论“与事实不符”。他强调，中非合作的效果好不好，非洲人民最有发言权。赵立坚还援引了非洲民调机构“非洲晴雨表”报告，该报告显示，63%受访者认为中国对本国的政治经济影响“非常”或“比较”积极。他呼吁有关国家“客观公正评价中非合作，多倾听非洲朋友的声音，多为非洲做一些好事、实事”。

加拿大圭尔夫大学（University of Guelph）客座教授阿德昆勒（Bamidele Adekunle）在接受德国之声采访时表示，中国人的影响力是肉眼可见的。“我去达累斯萨拉姆（Dar es Salaam，坦桑尼亚城市）的时候，看到中国人在那里做了很多事情，的确给那里带来了很多改观。”

图示：中国在非洲各国的直接投资（以百万美元为单位）

在过去20年里，中国在非洲投资和借贷的规模不断扩大，越来越多的声音指责北京在非洲实行债务陷阱外交。一种认为北京试图通过让非洲各国背负巨额债务来增加对其影响力的理论大行其道。

隐性债务的影响

不过中非关系专家阿舍对此理论不以为然。“说实话，我很怀疑这会是一项刻意实施的政策。非洲国家陷入债务陷阱，并不符合中国利益”，他指出，尽管中国以基建项目换取矿产资源的所谓“安哥拉模式”确实让不少非洲国家陷入了财政困难。

阿舍指出，其实问题的症结在于透明度缺失。“非洲国家在中国那里欠的债有一半都是所谓的隐性债务。隐性债务就是指，我们不知道具体的还款条件是什么，也不知道偿还状态如何。”

约翰·霍普金斯大学中非研究所（CARI）最近的一项研究发现，以赞比亚为例，该国在中国国有和私人借贷方那里所负债务总额高达66亿美元，这一数额是上一届政府所公布的负债数额的几乎两倍。透明度的缺失使得中国成为批评和质疑的焦点。

“安哥拉”模式

中国在非洲的主要利益关切就是采购原材料和矿产资源。根据中方的统计数据，该国已经成为非洲大陆最大的贸易伙伴，2019年中非之间直接贸易总额超过了2000亿美元。

双方之间的贸易也是极为不平衡的。非洲产品在中国进口总量中占到大约4%。不过尼日利亚经济学者法索（Tope Fasua）认为，这一问题也不能完全归咎于中国。他在接受德国之声采访时说：“对于中国来说，非洲除了原材料和矿石之外，也没什么好进口的。”

中国土木工程集团在尼日利亚承建的铁路线

只要非洲国家领导人不要求中方转让技术专利，这一情况就不会发生改变。在获取先进技术方面，非洲国家值得向中国学习。“比如说，中国的第一批高速铁路火车是由欧洲公司提供的。但是中国人跟他们谈判，争取技术转让”，阿德昆勒指出，中国第二批高铁是和欧洲企业合作建造的，而从那之后，中国就具备了自主研发制造的能力。

打击腐败势在必行

法索认为，中国的这一发展进程也鼓励了非洲国家领导人采取行动，通过谈判为本国民众争取更多利益的决心。在非洲东部和西部之间日益激烈的竞争中，蕴藏着新的发展机遇。

阿德昆勒则对此表示谨慎乐观。他强调，非洲各国首先要清除在各个层级的腐败现象，建立透明度，优化流程机制，以杜绝中间人从各项合作协议中牟取暴利。“这样可以降低领导人收取贿赂的可能性。”

根据华盛顿一家调查机构The Sentry本周发布的一项报告，仅仅为批准一项旨在改善贫困人群生活的协议，刚果（金）前总统卡比拉（Joseph Kabila）的亲信团队就从中方收取了6500万美元的贿赂。

地区一体化的重要性

德国学者阿舍认为，非洲民众仍然能够从中非合作中“真正受益”，但这绝不是水到渠成的事情。为了在和中国的谈判桌上增加话语权，非洲各国应该加强地区一体化。

虽然各方目前已经在朝着这个方向努力，比如今年年初启动的非洲自贸区。“不过这些自贸区和关税同盟都尚未成型。只要这方面没有实质性的进展，非洲从与中国的合作中获得的好处仍然有限。”

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