中非合作论坛：稳健发展或「梦醒时分」？

（德国之声中文网）在美中竞争的框架下，非洲的战略重要性逐渐上升。11月29日至30日，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔首都达喀尔召开，论坛主题为「深化中非伙伴合作，促进可持续发展，构建新时代中非命运共同体」，中国国家主席习近平也将以视频方式参与开幕式并发表讲话。

在这场三年一度的论坛前夕，美国国务卿布林肯也曾在本月中旬访问塞内加尔、肯亚及奈及利亚三个非洲国家，讨论贸易、安全、新冠肺炎、气候变迁等议题，加深了中美在非洲角力的意味。在布林肯离开后，中国国务院除了旋即发布《新时代的中非合作》白皮书外，中国外交部也宣布，外交部长王毅将亲赴塞内加尔出席论坛部长级会议。

在与塞内加尔外长萨尔（Aïssata Tall Sall）的共同记者会上，王毅表示：「本届论坛将为非洲实现抗击疫情和经济復甦的『双胜利』作出新的贡献，在中非关係史上树立新的里程碑。」

王毅又说：「今年前10个月，中非贸易额逆势突破2000亿美元大关，全年有望实现历史新高，中国将连续13年蝉联非洲最大贸易伙伴国。中非合作每一天的进展都在为中非友好开辟新境界，为中非发展创造新机遇。」

总部位于刚果（布）的Africa News报道，中非合作在过去几年内取得了强而有力的进展，2019年双方贸易额达1920亿美元，而2018年为1850亿美元，而中国一直透过中非合作论坛向非洲承诺财政和其他援助。在上一届北京召开的中非合作论坛上，习近平承诺要提供600亿美元的赠款和贷款。

中非之间透过「一带一路」倡议带动了许多基础建设的发展。法国《世界报》报道，自2002到2020年间，中非贸易交流增加20倍，从100亿美元增加到2000亿美元，使中国顺利取代美国，成为非洲第一大贸易伙伴；同时间，北京也在非洲全面展开基础建设，平均每三个中国在海外的建设项目中，就有一个位在非洲。

不过，法国国家科学研究中心汉学家佩罗（Thierry Pairault）则对中非合作的未来抱有疑虑。他认为，目前在达喀尔举办的这场中非合作论坛，将会是中非多年合作的「梦醒时分」。

非洲局势複杂化成挑战

根据美国约翰霍普金斯大学中国非洲研究中心（China Africa Research Initiative） 估计，从2000至2019年间，中国金融机构与非洲共签署1141个债务协议，债务金额达1530亿美元，使中国成为非洲最大的债权国。《世界报》报道，这样庞大的债务庞大加上中资企业对于劳工权利及安全等问题的不重视，已逐渐加大了非洲国家的不满。

「他们发现，中国提供的大量资金，最终往往使非洲国家付出相当昂贵的利率代价，」佩罗说，「这些债务的偿还期限通常很短，难以带给非洲足够的经济刺激和发展。」

《世界报》报道，虽然非洲民众对中国的满意水平仍旧比较高，却已出现停滞甚至倒退的现象。根据美国皮尤中心在2013年至2019年间的调查，南非对中国的满意程度从48%减至46%，肯尼亚从78%减至58%，尼日利亚从76%减至70%。

《世界报》报道，中国现在在非洲面临的局面比20年前複杂得多。过去，双方的关係仅仅是高层官员之间的事务，但现在中国必须面对一个日益苛求的非洲民间社会。

与此同时，非洲领袖也不得不面对越来越多的针对不透明合同、债务陷阱、以及非洲产品进入中国市场受到限制的质疑。而对中方来说，如何精准应对非洲的变化来调整策略，也将是一大关键。

塞国外长：望中国协助打击区域恐怖主义

《世界报》报道，外界预期，此次中非合作论坛上，中国政府可能不会再大手笔金援非洲国家的铁路、公路、水库等大型基建项目，可能改强调「疫苗外交」，并在气候等议题上加深合作。

举例来说，中国外交部非洲司司长吴鹏26日就曾在一场记者会上表示，中国已向非洲国家捐了近2亿剂的疫苗协助非洲人民抗疫；与此同时，本次达喀尔会议后预计通过的四份文件中，也包含了一份名为《中非应对气候变化合作宣言》的文件。

此外，随着中国开启更多与非洲之间的合作领域，非洲国家也对中国抱有更多的期望。法新社报道，塞内加尔外长萨尔28日就表示，她希望中国能在达喀尔会议上，为冲突不断的萨赫勒地区提供更多安全上的支持。

萨赫勒位于西非的撒哈拉沙漠以南一带，伊斯兰武装分子已在这个沙漠地带活跃多年，尽管此处部署了法国军队和联合国维和人员，伊斯兰激进主义仍旧是一大威胁。而萨尔在会见王毅之后对记者表示，她希望中国在这个深受恐怖主义影响的地区成为一个「强有力的声音」。

「鉴于中国的影响力，我们希望中国的发声能够成为支持塞内加尔和受萨勒赫地区安全缺失问题所影响的所有国家，使我们的部队能够有更多的法律手段，来打击恐怖主义分子和民族统一主义，」萨尔说。

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。