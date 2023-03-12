中非共和国金矿遇袭 九名中国人丧生

（德国之声中文网）位于中非共和国中部的班巴里（ Bambari）市长马奇帕塔（ Abel Matchipata）对法新社表示，袭击事件发生在3月19日凌晨五点，现在已经发现了"九具尸体和两名伤员"。事发地点则是距班巴里市大约25公里处的黄金海岸集团（ Gold Coast Group）经营的一处矿场，受害者均为中国工人。

中国外交部已经证实了九名中国矿工遇难的消息，中国国家主席习近平则敦促中非共共和国"严惩"这起杀戮事件的幕后凶手。

中国外交部的一份声明中称："习近平总书记对此高度重视并作出重要指示，要求全力救治伤员，及时做好善后，依法严惩凶手，确保中国公民安全。"

目前，当地政府没有公布同案情有关的更多细节，也没有人出面宣称对事件负责。

法新社报道称，受害者遗体已经被送往中非共和国首都班吉的一家医院，中非共和国外交部长特蒙（ Sylvie Baipo Temon）以及中国驻中非大使李钦峰也曾赶赴这家医院。中国驻中非大使馆周日发表声明称："近期，中非共和国外省安全事件频发，已出现多起针对外国矿企工人的恶性安全事件，造成人员伤亡。 "中国使馆呼吁中国公民不要离开首都班吉，班吉外的中国公民则被呼吁立即撤离。

中非共和国是世界上最为贫困的国家之一。2013年，总统博齐泽（Francois Bozize ）被穆斯林武装推翻之后，该国一直处于内战状态。

成立于2020年12月的反叛武装"爱国者变革联盟（CPC）"周日发表声明称， 他们同袭击事件毫无关系。该组织称这是一起"野蛮而可耻"的罪行，并指责俄罗斯雇佣兵武装"瓦格纳集团"是幕后凶手。

2020年，反叛武装控制了该国三分之二领土，并对首都班吉发起攻势后，中非共和国总统图瓦德拉呼吁莫斯科提供军事支持。稍后俄罗斯的准军事力量击退反叛武装，并夺回了叛军控制的大部分地区。

瓦格纳集团是非洲大陆上最重要的一支俄罗斯武装，与此同时，在当前的俄乌战争中，瓦格纳集团也同样扮演着重要角色。

中国党和国家领导人习近平周一开始了对莫斯科的访问，北京期望能在俄乌战争中扮演调停角色，但西方国家认为，北京有可能正在暗中向俄罗斯提供武器。

一些分析人士表示，为了获取非洲大陆丰富的自然资源，中国和俄罗斯在非洲变得越来越活跃。而联合国一些组织则发出警告称，非洲贫困国家已经陷入了严重的债务危机。美国国防部下属学术机构"非洲战略研究中心"的南图尔雅（ Paul Nantulya）对法新社表示："非洲每三个大型基建项目中，就有一个是由中国国有公司承建的，每五个项目中，就有一个是由中资银行提供贷款的。"

（法新社，路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。