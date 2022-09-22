中远海运收购汉堡港码头股权交易期限被延至年底

（德国之声中文网）围绕汉堡港码头股权收购案的争端，中国集装箱码头营运商中远海运港口发布公告称，收购股权交易若干交割条件仍未达成。交易各方都希望继续努力满足交割条件及完成交易事项，因此同意将完成日期延至2022年12月31日。

去年9月，中国集装箱码头营运商中远海运港口的子公司国龙表示计划收购德国汉堡Tollerort集装箱码头（CTT）35%权益，作价为6500万欧元。汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输最重要的物流枢纽。中远有意将汉堡港CTT码头打造成在欧洲的首要转运枢纽。

CTT码头是汉堡港口与仓储物流公司（HHLA）运营的三大集装箱码头之一。HHLA公司的绝大多数股权为汉堡地方政府所持有。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？

在这起股权收购案中，无论是HHLA公司还是汉堡地方政府都已经同意并支持交易完成。但是这桩交易需要获得德国联邦政府的批准。

路透社报道称，德国联邦政府内部对汉堡港股份收购案存在分歧。联邦经济部长哈贝克表示反对，但总理府则对此持保留意见，更倾向于寻找解决方案。

两周前，联邦经济部长哈贝克在接受路透社采访时表示，他反对中远海运入股汉堡港CTT码头。他说：“我倾向于不允许这桩收购案通过。”

德国汉堡港务集团市场总监马特恩（Axel Mattern）近期对媒体表示：“政府如果拒绝这桩收购案，不仅对汉堡港，对德国来说都是一场灾难。”他说：“让中国人参与港口的运营对汉堡港来说是一个巨大的收获，而不是危险，特别是中远海运将很快成为全球最大的航运公司。”

德国工商总会（DIHK）的贸易专家特雷尔（Volker Treier）也表示：“如果缺少明确的（投资）安全标准就拒绝对我们经济如此重要的贸易伙伴中国的投资，这会对德国作为投资地的吸引力产生负面影响。”

北德意志电台报道称，HHLA认为德国政府最终会给这桩股权交易案打开绿灯。德国物流行业内部有猜测认为，中远收购汉堡集装箱码头股权甚至可能是德国总理肖尔茨访问中国时会与中方商谈的一个问题。

上周，《南华早报》再度报道，德国总理肖尔茨可能在今年11月前往北京与中国国家主席习近平举行会晤。不过中德两国官方都未对这一消息予以证实。

（北德意志电台、路透社）

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