中远入股汉堡“福地”码头 工会忧心

(德国之声中文网)中远集团下属的中远海运港口有限公司与汉堡港口与仓储物流公司(HHLA)9月21日签署了协议，中远方面将收购HHLA旗下"福地"(Tollerort)集装箱码头(CTT)的35%股份。该码头今后将成为中远海运的"优先枢纽"，从而对中国与欧洲之间的货运进行整合。双方并没有透露这笔交易的金额，但是路透社报道称，"福地"码头的35%股份"作价6500万欧元"。

HHLA强调，中远集团收购股份后，"福地"码头依然会对其他所有船运公司开放。HHLA董事长蒂茨拉特(Angela Titzrath)说，自1982年第一艘中国货轮停靠"福地"码头以来，该码头如今已经成为了中远船队的主要靠泊点。"在这一背景下，HHLA和中远都将致力于保障'福地'码头的未来地位，并且推动来自中国的物流与汉堡港更为紧密地嵌合。"

中远海运港口董事总经理张达宇也赞扬"福地"码头是欧洲物流的重要节点。"天然条件得天独厚、腹地广阔，未来前景辽阔，发展潜力巨大。"张达宇表示，中远方面希望此次投资能够加强与HHLA的合作关系，"为客户提供更高质素的服务。"

根据中远方面提供的数据，该公司目前已经在汉堡"福地"码头运营有两条至远东地区的航线、一条至地中海的航线以及一条前往波罗的海的航线。

工会以及左翼党反对交易

汉堡港总共有四个集装箱码头。此次交易完成后，"福地"码头的剩余65%股份仍将由HHLA持有。这笔交易尚需由德中两国政府批准，不过德广联今年6月曾报道称，德国联邦总理府、经济部、交通部、外交部都没有对这笔交易表达疑虑。

"福地"码头的土地所有权属于汉堡州政府，且不受此次交易的影响。不过，中远入股后，这家中国国资企业将在码头董事会中拥有投票权。汉堡州长岑彻尔(Peter Tschentscher)对此并无太大疑虑，他在今年7月曾公开支持中远入股。

这笔交易的主要反对声音来自工会以及德国左翼党。在接受《汉堡晨邮报》采访时，德国服务业工会(Verdi)汉堡地区副主席海内曼-布鲁克斯(Doris Heinemann-Brooks)说："根据我的个人经验，中远集团不会满足于收购少数股份。中国人会像在希腊比雷埃夫斯港那样，安插自己人，然后对汉堡的劳工组织施加影响。"

海内曼-布鲁克斯曾经多次前往希腊比雷埃夫斯港考察。十多年来，中远集团逐步收购该港口股份，并且在2016年实现了控股；在此过程中，港口劳工的薪资、福利都遭到了削减，而工会参与权也被架空。

左翼党汉堡州议员哈克布施(Norbert Hackbusch)也对这笔几乎全程在幕后谈判的交易极为不满。他说，这是对当前公有制的汉堡港基础设施的强烈侵犯，因此交易必须在议会公开讨论。

HHLA目前由汉堡市政府持有多数股权，因此也能被视作德国的国有企业。

分析人士还指出，中国国企中远集团入股汉堡"福地"码头，还体现了北京的战略意图。就在去年，HHLA收购了意大利第里雅斯特港的一个大型集装箱码头，从而阻挡了同样有收购意向的中国企业。德广联援引专家观点指出，现在中远集团与HHLA合作，将获得包括第里雅斯特港在内的多个地中海港口的进入特权。中国方面将地中海沿岸港口视作"一带一路"的重要环节。

(德新社、汉堡晨邮报、德广联)

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