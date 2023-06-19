 中远入股汉堡港终于尘埃落定 | 经济纵横 | DW | 19.06.2023

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经济纵横

中远入股汉堡港终于尘埃落定

在经历了长达两年的政治激辩后，中远集团入股汉堡港福地码头的事宜终于尘埃落定。

在收购案获批后，汉堡港口及仓储物流公司表示，“福地”集装箱码头（图）现在可扩建为中远集团优先对待的转运点，亚洲和欧洲之间的物流将在这里集中交汇

在收购案获批后，汉堡港口及仓储物流公司表示，“福地”集装箱码头（图）现在可扩建为中远集团优先对待的转运点，亚洲和欧洲之间的物流将在这里集中交汇

（德国之声中文网）据汉堡港口与仓储物流公司（HHLA ）透露，相关协议已经于周一完成了签署。通过这份协议，中国中远集团将会购得汉堡港福地码头（Tollerort）的24.99%股份。

这桩收购案曾在德国政府内部引发激烈争论。中远集团最初计划收购汉堡港Tollerort集装箱码头35%的股份，该方案遭到德国政府的拒绝。

更多阅读：中远入股汉堡港波折不断

去年10月，尽管存在广泛的政治顾虑，德国政府原则上批准了这家中国国有企业入股汉堡港的交易。不过在多名部长的压力之下，中远集团只被允许获得不超过25%的股份。

今年5月，在对入股协议进行最后的审核之后，联邦政府为该交易亮了绿灯。

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由于担心中资对德国重要企业和基础设施的影响力日益增加，这项交易受到了一些尖锐的批评。而汉堡港方面则提出辩护，认为该交易可以为该公司以及汉堡港未来的业务提供保证。

汉堡港是德中贸易的重要中转枢纽。该交易之所以受到联邦政府的投资限制条款约束，是因为中远集团来自非欧盟国家。

（德新社）

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