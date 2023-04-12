中远入股汉堡港波折不断

（德国之声中文网）据施普林格（Axel Springer SE）集团下属的Politico新闻网站4月27日报道，德国总理肖尔茨与其执政联盟伙伴在是否批准中国中远集团入股汉堡港"福地"码头一事上，意见分歧加大。

Politico的报道引述两名不愿透明姓名的社民党官员称，尽管存在最新的安全顾虑，肖尔茨及其社民党内盟友如汉堡市长琛彻尔（Peter Tschentscher）仍坚持推动与中方达成该交易。

延误登记为关键基础设施？

近日，《南德意志报》、北德意志电台和西德意志电台联合报道说，联邦经济部认为，汉堡港口与物流公司（HHLA）延误了将"福地"（Tollerort）码头登记为关键基础设施。经济部认为，由于2022年1月1日实施的新规定，汉堡港口与物流公司原应最迟在2022年4月2日前将"福地"码头向联邦信息技术安全局（BSI）登记为关键基础设施。汉堡港口与物流公司则否认这一说法。

该公司4月26日向《德国交通报》（DVZ）证实，今年初才将"福地"码头登记为关键基础设施。该公司还表示，早自2018年，汉堡港在IT运营方面已经登记为关键基础设施。

4月12日，德国经济部表示，因"福地"码头登记为关键基础设施，将对中远入股汉堡港一事重新审核。当时，中国外交部回应称，希望德方不要将正常的商业合作泛政治化。

据德国媒体报道，"福地"码头登记为关键基础设施后，中远集团入股的政府审核分水岭就从25%降至10%。

据北德意志电台4月25日报道，此笔交易最初，汉堡港希望向中远出售"福地"码头35%的股份，但遭到德国六个联邦部委的反对。2022年10月底，德国政府批准汉堡港向中远出售"福地"码头24.9%的股份。但当时，该码头未登记为关键基础设施。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

在野党联盟党副主席呼吁阻止该交易

另据《汉堡邮报》4月26日报道，德国在野的联盟党对此笔交易表示反对。联盟党议会党团副主席多布林特（Alexander Dobrindt）表示："联邦政府必须立即阻止中国入股汉堡集装箱码头。"他说，有关专家的警告明确无误：中远集团与中国权力机构、军方和安全部门有着紧密联系。报道称，曾任交通部长的多布林特所引述的是柏林智库墨卡托中国中心（Merics）专家早在2022年3月在经济部内部进行的信息介绍。

（综合报道）

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