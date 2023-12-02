 中越计划升级铁路连接 新线路经过越南最大稀土地带 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2023

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中越计划升级铁路连接 新线路经过越南最大稀土地带

中国外长王毅近日访问河内，为习近平的越南之行做准备。中越在考虑对两国之间的铁路连接进行重大升级，这有可能成为“一带一路”的一部分。

中国外长王毅12月1日在河内与越南外长裴青山会面

中国外长王毅12月1日在河内与越南外长裴青山会面

（德国之声中文网）据路透社援引越南方面的高级官员和外交官表示，中国和越南在努力对两国迄今发展不足的铁路连接进行重大升级，以促进一条穿越越南稀土中心地带并通往越南北部第一大港口的铁路线。

这些官员和外交官们说，此次会谈是为中国国家主席习近平可能在未来几周访问河内所做准备的一部分。这将进一步确认越南在全球供应链中日益重要的战略作用，目前包括美国在内的多个大国都在越南争夺影响力。

中越同意加强贸易关系、促进铁路连接

中国外长王毅周五（12月1日）在河内会见了越南领导人后，在越南政府门户网站上发表了一篇文章，称两国同意加强贸易关系并促进铁路连接。

越南总理范明正曾在11月发表的一份声明中呼吁升级连接中国南部昆明和越南港口城市海防的铁路。此前，中国商务部长王文涛也罕见地访问了越南。

中国官员强调了加强与越南基础设施互联互通的重要性。

12月1日，中国外长王毅与越南国家主席武文赏在河内会晤

12月1日，中国外长王毅与越南国家主席武文赏在河内会晤

越南目前已经有铁路与中国连接，但系统陈旧，越南一侧的运力有限。目前，中越两国的铁路系统还不能互通，这意味着火车必须在边境停靠，将乘客和货物转运到国内服务站。

升级后的铁路将途经越南拥有其最大稀土矿藏的地区，而中国是迄今为止世界最大的稀土提炼国。

越南正试图建立自己的稀土产业，这被外界看作是挑战中国在稀土领域的主导地位之举。不过目前看起来，越南内部的争斗给这些努力蒙上了阴影。

据越南官媒报道，中国和越南的稀土行业专家上周讨论了加强稀土加工合作的问题。

新铁路纳入“一带一路”？

目前还不清楚中国将为越南的铁路升级提供多少资金，也不清楚河内是否会接受中国政府为此提供巨额融资。

一位外交官对路透社说，这条铁路线可能会被视为中国在全球基础设施投资的旗舰项目“一带一路”倡议的一部分，但目前还不清楚它是否会被列为“一带一路”项目。

周五，越南政府表示，两国已完成了促进越南基础设施项目与“一带一路”倡议之间联系的谈判。

加强两国铁路连接还可以促进越南对中国的出口——这涉及的主要是农产品，同时推动中国游客到越南北部旅游，并进一步整合两国的制造业，专家们已经认为两国的制造业是共生的，越南的工厂主要组装中国生产的零部件。

中国是越南最大的贸易伙伴，今年到目前为止也是越南的主要投资国，其中包括来自香港的投资。在北京和华盛顿之间的贸易紧张局势下，许多中国公司将部分业务迁往越南。

尽管中越两国经济联系蓬勃发展，但这两个共产党执政的国家在南中国海面临长达数年的主权争端，并在上世纪70年代末曾爆发一场短暂的战争。

（路透社）

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