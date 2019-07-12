中越相争华府站队 美军欲增资抗中

(德国之声中文网) 4月2日的中越撞船事件导致中国与越南的关系降到冰点。4月6日，美国国务院发言人摩根·奥塔格斯(Morgan Deann Ortagus)发表声明，称对「中国在南中国海帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）附近撞沉一艘越南渔船」的相关报导表示严正关切。

声明中说: 「我们呼吁中华人民共和国继续专注于支持国际社会抗击全球疫情的努力，停止利用其他国家的分心或脆弱性，扩大其在南中国海的非法主张。」

声明中提到，在各国致力于对抗新冠病毒的时期，北京却宣布将在其建立的军事基地永暑礁和苏比礁设立新的「研究站」，并将特种军用飞机降落在永暑礁上。此外，中国还继续在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）周围部署海上民兵。

国际仲裁法庭根据1982年的《海洋法公约》于2016年7月认定中国的九段线为非法海上主张，美国也支持国际仲裁法庭的意见。

奥塔格斯在声明中称:「该起事件是中华人民共和国长期以来维护其非法海权，侵害其位于南中国海的东南亚邻国的最新举措。」

美国印太司令部要求增资

中国持续在南中国海主权争议海域进行武力扩张，引发周边国家不满，虽然美国多次出面谴责中方不遵守国际仲裁，但是中国却并未因此减少其军事行动。

根据网路军事媒体Breaking Defense的独家报导，美国国防部印太司令部总司令戴维森(Adm. Philip Davidson)要求国会额外提拨200亿美金，以加强美国在印太海域的陆海空三军武力，借以对抗中国的军事化行动。

虽然这个月初戴维森曾经在圣地牙哥的一个海军会议当中提出这项需求，但是当时并未揭露具体金额。

Breaking Defense的报告将中国视为美国的主要竞争对手，而戴维森提出的需求足以让美国在2026年之前维持其吓阻策略。该文件还指涉戴维森提出的200亿资金只相当于美国在欧洲军事部署的经费的百分之八十。这与专家意见一致: 过去几年专家批评美国国防部虽然口头上强调中国重要性，但是在军事上还是注重欧洲，而没有给亚太地区同等的关注。

张慈/邹宗翰 (综合报导)