中越撞船引发舌战 南海争端再起波澜

（德国之声中文网）据越南官媒"越南人民报网"周六（4月4日）报道，越南外交部发言人黎氏秋姮周五就最新中越船只相撞事件表示，据越南各职能部门的信息，越南渔船QNg 90617 TS号和八名渔民正在归属越南的黄沙群岛富林岛海域上进行正常的捕捞活动时被两艘中国海警船拦住并撞沉。

这名发言人强调："中国公务船的上述行动已侵犯越南对黄沙群岛的主权，给越南渔民造成财产损失，对其生命安全与合法利益构成威胁，违背了两国高层领导有关对渔民给予人道主义待遇以及《越南与中国关于指导解决越中海上问题基本原则协议》所达成的共识，违反了《东海各方行为宣言》的精神，致使地区局势复杂化，不利于两国关系以及维持东海和平、稳定及合作。"

另外，越南外交部代表周五已对中国驻越大使馆代表提出交涉，并递交抗议照会，要求中方调查澄清，对上述中国公务员和海警船进行从严处理，杜绝类似行动再次发生，同时对越南渔民提供妥善的赔偿。

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中方版本

与此同时，中国外交部发言人华春莹周五也就媒体相关提问做出回答："4月2日凌晨，中国海警在例行巡航中发现一艘越南渔船在中国西沙群岛内水侵渔，随即对其喊话驱离。该渔船拒不驶离，并突然大幅向中国海警船转向。中国海警船虽全力避让，仍被越南渔船撞到船艏，该渔船进水下沉。中国海警立即对越南渔船实施救援，船上8名越方渔民全部被救起，没有人员伤亡。中国海警履行必要的调查取证程序后，已将8名渔民遣返。"

华春莹最后指出："一段时间以来，越南渔船频繁进入中国西沙群岛领海、内水侵渔侵权，并无视中方执法，甚至采取危险举动对抗执法。中方已就此向越方表达严重关切和强烈不满，要求越方切实教育管束本国渔船渔民，不要到中国西沙群岛有关海域侵渔，更不得采取危险举动对抗中方执法。"

争端频发

长期以来，越南和中国在位于南中国海北端的帕拉塞尔群岛（ Paracel Islands ）及其附近海域的主权问题上存有争议。越南称之为黄沙群岛、中国称其为西沙群岛。

去年7月，一艘中国石油勘探船同越南船只在越南控制的海域陷入长达三个多月的对峙，两国关系紧张升级。

最新的撞船争端让人不禁联想到大约一年前的类似事件，当时中越双方也是互不相让。越南外交部去年3月发表声明称，越南一艘渔船在有争议的南中国海遭中国海警船追逐时沉没，越方已正式向中国驻河内大使馆提出抗议，要求严肃处理中国海警船，防止类似事件再次发生，并赔偿损失。中国外交部发言人耿爽则就此表示，西沙群岛是中国的，越南必须立即停止在其附近的非法捕鱼活动。耿爽补充说，在中国海警船到达前，这艘渔船已经撞上礁石沉没，希望越南停止编造。

安静/任琛（综合报道）