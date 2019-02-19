中越战争40年：官方不发声 老兵不能发声

（德国之声中文网）"四十年了，一切都过去了。"电话那一端的这名参战老兵明确表示，他的电话很不方便，他不想说太多东西。他说很多战友永远留在越南了，他和一些战友正在力所能及的范围内，为遗属和遇到困难的老兵们提供一些帮助。"老兵们共有71个微信群，每个群都有数百人不等，但都很难坚持下去。" 至于坚持不下去的原因，这位老兵表示，他的电话"不方便"，他不想细谈。

1979年2月17日，中国官方广播电台向全球宣告："越南政权三番四次挑起边界事端，严重地骚扰了中国边民的日常生活和生产活动，""因而中国被迫发动自卫反击战，对越南实行惩罚。"同一天，数十万解放军官兵从广西和云南开入越南境内。

这场对双方都造成惨重损失的军事行动被中国官方称为"对越自卫反击战"，而越南官方则称之为"反中国扩张主义战争"。直到今天，关于这场战争的起因，伤亡情况，乃至胜负，都没有公认的结论。

1979年2月，中国新强人邓小平宣布要“教训”一下越南。图为开战前两周邓小平在美国访问的画面。

整个八十年代，从越南前线回来的老兵都被作为英雄受到广泛颂扬。但随着中越关系重新恢复正常，北京明显开始淡化对这场战争的宣传。2019年是"对越自卫反击战"四十周年，但官方似乎并未组织任何纪念活动，而老兵们自发组织的纪念活动受到打压的消息则频频传出。

随着时间推移，曾被广泛颂扬的对越战争"英雄"们光环早已不再，而是逐渐变成了一个被政府遗忘的群体。接受德国之声电话采访的这位老兵说："对此我们已经习惯了，已经不再生气了，这是一个体制的问题，社会上不公平的现象太多了。同那些关停并转的下岗工人不同的是，我们战友们都很团结，遇到事情随时可以聚集几万人。"

同官方刻意淡化的态度不同，民间热心关注老兵权益的人还是大有人在。一名在网上整理老兵通讯名册的义工对德国之声说，他的网上老兵联络平台每天都有大约一千人左右访问和交流。他认为，老兵上访的原因很复杂，但地方民政机构对老兵们还是有很多"政策倾斜"的。

近年来，人数庞大的中国退伍军人群体曾多次举行维权活动，要求改善待遇。据中国军方的《解放军报》去年三月报道，中国最高领导人习近平曾批示："必须做好退役军人管理保障工作。该保障的要保障好，该落实的政策必须落实，不能让英雄流血又流泪。"此后不久，中国即宣告成立"退伍军人事务部"，专门协调老兵问题。

"退伍军人事务部"成立之后，老兵境遇是否切实得到改善，还有待进一步观察。不过，"对越自卫反击战"四十周年之际，《中国人权民运信息中心》发布消息称"老兵们原定在广西、湖南、广东等地集会，纪念中越边境战40周年，但活动全部遭到公安阻挠。2月15日到17日，各地至少有200名老兵因维权被公安拘留。"

对于官方不再公开纪念"对越自卫反击战"四十周年，广西一所高校一名不愿透露姓名的中越关系研究学者表示："现在中越两国关系很好，去揭过去的伤疤不合适。越南前些年出现了民粹主义势头，有人举行反华游行、烧中国国旗，造成两国关系紧张。现在亲华派占了上风，两党两国的交流都恢复了正常，现在再谈战争的事情，显然不合适。"