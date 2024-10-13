中越总理举行会晤 双方签署十项合作协议

中国总理李强对越南为期三天的访问期间，中越双方周日签署了十项合作协议，内容涉及农业和跨境网络支付等广泛领域。

（德国之声中文网）中国是越南最大的贸易伙伴，也是越南加工业的重要进口国。今年头三个季度，双方贸易总额同比增加了21%，达到1480亿美元。

一揽子合作协议签署前，中国总理李强同越南总理范明政举行了会晤。此前，李强还同越共总书记、越南国家主席苏林举行了会晤，双方就加强农林合作达成了共识。路透社援引越南电视台VTV的报道称，同李强会晤期间，越南总理范明政呼吁中方加强同越南的农业贸易，为越南农产品开放门户，并改善边境贸易的报关程序。

越南和中国还签署了一项关于跨境铁路运输的协议。越南国家电视台报道称：“越南总理建议，越中双方应积极开展合作，使双方签署的关于建造现代化铁路连接的文件能够得到有效执行。”中越双方已多次表达了扩展铁路连接的意愿，但迄今为止，既没有出台具体计划，也没有公布相关铁路项目所需的费用。

一百多年前法国殖民者在越南修建的铁路设施目前仍在运营使用。 图像来源: SWR

中越两国间的铁路线，连接着中国云南省会昆明和越南首都河内以及港口城市海防。这条铁路线是一百多年前，法国在越南实行殖民统治时期所建造的，越南境内的路轨设施目前仍在使用，而中国境内的设备已经被高铁线路所替代。

本周六，越南国家支付公司和中国的支付宝公司还就启动中越跨境支付服务签署了协议。

（路透社）

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