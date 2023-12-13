 中越关系有多好？专家：关系改善更多是象征性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2023

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中越关系有多好？专家：关系改善更多是象征性

习近平在越南访问期间，中越表示希望加强双边关系。不过习近平提出构建“中越命运共同体”，越通社一度并未直译，而是用了“未来共享共同体”。两国虽签署了数十项合作协议，不过有专家认为，两国关系的改善可能更多象征性的而非实质性的。

习近平12月12日至13日对越南进行了国事访问，图为习近平夫妇同越共中央总书记阮富仲夫妇合影

习近平12月12日至13日对越南进行了国事访问，图为习近平夫妇同越共中央总书记阮富仲夫妇合影

（德国之声中文网）中国国家主席习近平访问越南进入第二天，他与越南国家主席武文赏都表示，构建“中越命运共同体”具有战略性意义。两国在经济领域密切合作，但在南中国海海域存在主权分歧。经过数月的磋商，双方签署了数十项合作协议。

习近平本周三（12月13日）与越南国会主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）举行了会面，根据网易新闻，习近平表示建构“中越命运共同体”是对老一辈领导人缔结的“越中情谊深、同志加兄弟”特殊友谊的继承弘扬。习近平此次访越也与越南总理范明政进行了会晤。越南总理范明将构建“中越命运共同体”的决定称为“历史性的重要里程碑”。

习近平抵达河内开始正式访问

习近平周二与越共总书记阮富仲（NguyenPhu Trong）会面时一起宣布在深化两国战略合作伙伴关系基础上，携手共建“中越命运共同体”。不过在“命运共同体”的翻译上却有所不同。路透社指出，越南官媒越通社（VNA）发布的通告中最初并未直译，而是用了“未来共享共同体”（Cong dong chia se tuong lai）。北京使用的英文翻译则是简单的“共同的未来”(common future)。台湾中央社指出，有官员和外交官曾透露，河内最初不愿使用“命运共同体”这个词汇，两国外交官对此已经争论了几个月。不过本周三越通社发布中越联合声明中，写的是“命运共同体”。

尽管签署了多项协议，有分析人士和外交官认为，中越关系的改善可能更多是象征性的而非实质性的。中央社援引新加坡智库尤索夫伊萨东南亚研究院专家黎红协(Le Hong Hiep)表示：“越南对中国有很深的不信任感，从越南人民的角度来看，只要中国继续对南海大部分地区声索主权，两国之间就几乎没有命运共同体。”

习近平与越共总书记阮富仲举行了会晤。据中国官媒报道，中越“将携手构建具有战略意义的中越命运共同体”

习近平与越共总书记阮富仲举行了会晤。据中国官媒报道，中越“将携手构建具有战略意义的中越命运共同体”

德国《商报》报道，鉴于南中国海领土主张引发的紧张局势日益加剧，这个东南亚国家对习近平的造访持有保留态度。河内政府对北京在南中国海态度上的日益强硬感到担忧，然而越南也不想得罪这个大邻国。两国签署了37项旨在加强双方关系的协议，其中包括铁路项目和扩大贸易计划。

路透社指出，双方也签署了数字合作上的协议。具体的细节尚未公开，不过有专家表示，数字合作可能为中国支持越南建设5G网络以及投资海底基础设施铺平道路。澳大利亚皇家墨尔本理工大学越南分院供应链专家阮雄（Hung Nguyen）指出，中国最近在海南岛附件建造了一个海底数据中心，而越南则希望发展自己基础设施。他认为，电信基础设施、卫星地面追踪站和数据中心都可能是关键的投资领域。不过有些重要项目却没有在这些协议中被提及。尽管习近平在越南官媒上发表了文章，呼吁在矿产方面开展更广泛的合作。但并未公布任何关于稀土的协议。路透社认为这点值得关注，因为据估计，越南拥有全球第二大的稀土矿藏

《商报》指出，最近，越南对中国的不信任情绪有所上升：新加坡东南亚研究所进行的一项调查中，来自政界、经济界和研究领域的代表中，有79%表示，他们对中国在全球问题上“做正确的事”信心不足或没有信心，这是自2019年以来每年进行的研究之中的最高比例。只有4%的被调任对北京政府有信心。相比之下，大约52%的受访者表示出对美国的信心。

（综合报道）

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