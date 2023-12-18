 中越亲善 华盛顿认为不影响美越关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2023

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时政风云

中越亲善 华盛顿认为不影响美越关系

一星期前，越南和中国宣布全面加强合作，其中也包括国防和安全领域。而就在几个月前，越南也和美国全面升级双边关系，中美两国似乎正在争夺对越南的影响力。

12月12日，习近平与越共总书记阮富仲在河内的欢迎仪式上交谈

12月12日，习近平与越共总书记阮富仲在河内的欢迎仪式上交谈

（德国之声中文网）越南相继与美中两国加强双边关系，被视作河内所谓"竹子外交"的成功。越南显然正在努力维持越中与越美关系的平衡：在发布官方新闻通稿时，越通社最初并没有采用中国官媒的"中越命运共同体"之说法，而是用了"未来共享共同体"；但是到了一天后，官方正式发布的联合声明中的措辞又改成了"命运共同体"。这份联合声明中还提到了要加强国防工业以及物流领域的合作

同样与越南加强了防务合作的美国似乎并不担心越中关系增强对美越关系可能造成影响。美国驻越南大使馆一名发言人日前表示："我们与越南的关系不涉及任何第三国。"他在回复路透社问询时说，在可预见的将来，美国将继续和越南在卫生、教育、科技、贸易等各领域展开密切合作。

新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家塞耶(Carl Thayer)也对路透社分析指出，越南与中国的"雄心勃勃的目标"不太可能影响越美之间的防务合作。

习近平抵达河内开始正式访问

共产党政权之间不会有大裂痕

美国国家战争学院(National War College)专注研究东南亚议题的教授阿布扎(Zachary Abuza)则注意到越南和中国还同意加强情报交流，以防止"敌对势力"煽动。阿布扎指出，这并不令人意外，"中国领导人总是就此话题在越南领导人耳旁悄悄谈及这一点。但不要夸大他们之间在这方面的双边合作。他们不会分享情报。"

曾任美国驻越南大使馆武官的退役空军上校鲍威尔(Raymond Powell)同样指出，越南的外交辞令与其现实的安全担忧之间始终有着差别，"河内将继续在安抚北京和应对中国威胁之间寻找安全的游走空间。"

在接受德国之声采访时，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所(ISEAS Yusof Ishak Institute)的访问学者阮克江(Nguyen Khac Giang)同样指出: "南海争端是河内领导层面对的一个棘手问题。这使他们处于非常尴尬的境地。"阿布扎说，"他们无法承担公然与中国对抗的后果，但如果不这样做，又会招致本国民众的批评。他们不能显示出对北京的屈服。"

而英国皇家国际事务研究所（Chatham House）亚太项目研究员海顿（Bill Hayton）则认为，尽管越中之间存在着南海争端，但两国之间不太可能产生重大裂痕。因为在两国执政的共产党"最担心的事情就是失去权力"，为了维护政权，他们也会继续合作，"这远比南海问题或其他使他们产生分歧的问题更重要"。

（路透社）

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