中资美股退市风险升高 投资人转战港股

（德国之声中文网）随着被强制从美国股市退市风险的增加，全球基金经理正在减持在美国上市的阿里巴巴、网易和京东等中资企业的股份，转而投资这些公司在香港上市的股票。

作为中美两国不断升级的紧张关系的部分结果，去年9月开始传出这些企业有摘牌风险。特朗普政府要求中资企业遵守美国会计准则，否则会设法将他们踢出华尔街。

如今威胁成为现实。美国参众两院通过了《外国公司问责法》，特朗普应该很快就会签署实施。一旦实施该项法律，在美上市的外国企业如果连续三年拒绝接受美国的会计审计，将会被摘牌退市。

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由于中国法律禁止大多数中国大陆公司披露可能被视为国家机密的信息，导致它们往往无法通过此类审核，因此存在退市风险。

冯托贝尔资产管理公司驻纽约的投资经理班志马（Brian Bandsma）说，"这一直是你意识到的潜在风险，现在真的变成了现实。"

班志马称，他已开始将中国企业的美国存托凭证(ADR)仓位转向香港。他说有两条路可走，他选择的是一条速度比较慢但成本较低的路。他说，"如果看到风险逼近，我们可以迅速地转换。"

安本标准投资管理中国股票主管姚鸿耀（Nicholas Yeo）称，他的基金也在调仓。"其实上市地点没有那么重要。为了谨慎起见，我们只在香港市场购买同一家公司的股票。这种转换非常容易。"

越来越多的中国企业在香港进行二次上市，给投资者提供了更多选择。像阿里巴巴、京东、网易、百胜中国和新东方等美国上市公司已经在香港上市。

据摩根士丹利信息，拼多多、唯品会和哔哩哔哩等其他20多家在美国上市（ADR）的中国企业也具备在香港第二上市的资质。

先走一步的投资人

总部位于纽约的金瑞基金(Krane Funds Advisors)Krane Funds Advisors的首席投资官埃亨（Brendan Ahern）认为，到目前为止，大多数转持来自亚洲和欧洲的投资人，他们希望与自己的投资者基础保持一致。

新加坡政府拥有的投资公司淡马锡在9月份表示，它已经将手中的阿里巴巴股份的一半（价值约30亿美元）从美国换到了香港。

铭基亚洲基金在7月告诉投资者，它在美国和香港市场均持有阿里巴巴等中国企业的股票。

对于美国投资者来说，还可以选择在流动性较低的场外交易（OTC）市场持有腾讯等中国企业。

埃亨相信，中美两国最终会达成一个方案，避免中国企业全面退市，因为这可能会影响到投资于在美国上市的中资企业的超过2万亿美元的美国资金。

"（我们）不会袖手旁观，因为我们有保护投资者的信托义务。"埃亨表示，该公司已经做了一次阿里巴巴美股转港股的测试，显示程序 "非常简单"。

基金经理们表示，美国和香港上市的股票完全可以互换，没有多少价差和成本。

不过，一位与ADR存管机构合作的律师匿名告诉记者说，在最坏的情况下，中国公司的大量出逃还是会影响投资者，并降低美国资本市场的竞争力。

"如果把知名的成功公司从美国交易所赶走，那么伦敦和香港或两者都可能因此受益变得更加强大，会让人觉得是比美国交易所更好的选择。"

张平/叶宣 （路透社）

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