中资纷纷抛售撤离 波尔多酒庄黄金时代告终

过去十年多来，中国投资者争相抢购波尔多酒庄，憧憬实现一边在国内市场赚取丰厚利润，一边在法国过上优雅生活的梦想。如今，投资者纷纷低价抛售酒庄。但也有人坚守，比如马云。

（德国之声中文网）国内收紧对资本的管控、亚洲市场对葡萄酒的需求减弱，以及运营法国酒庄成本被低估等多重因素，令曾经热情高涨的中国买家逐步退出波尔多葡萄酒市场。

2009年，拉图酒庄（Chateau Latour Laguens）成为首批被中国企业收购的葡萄酒庄之一，当时投资者确信该酒庄出产的葡萄酒将畅销于中国市场，带来丰厚回报。随后，位于法国西南部、超过200家酒庄被中国买家相继购入。

龙海国际集团继承人程海燕（Daisy Haiyan Cheng）曾对这座新中世纪建筑风格的酒庄满怀期待 - 既可以开发作为品酒室、精品店，还能用作豪华客房。但如今，人去楼空，湿气日增，这里已成为蝙蝠的栖身地。酒庄被挂牌拍卖，不包含葡萄园，起拍价仅为15万欧元（约16.2万美元）。其他原本属于中国投资者的酒庄最近也纷纷易主。

2022年，名为"金兔"、"御兔"、"大羚羊"和"藏羚羊"的四座酒庄从波尔多地图上消失。这些酒庄曾由其所有者、香港思格威酒业（SGV Wines）老板Chi Keung Tong命名，但在卖回给法国投资者后，恢复了原名。这个命名方式曾让波尔多人颇为不满。

今年5月，法国政府没收了海昌集团创始人曲乃杰于2010年购得的九座酒庄。此前曲乃杰被判犯有贪污罪，挪用公款资金购买酒庄。经法国政府调查，酒庄还涉及包括洗钱、逃税、伪造文件在内的税务犯罪。

中国超市货架上的进口葡萄酒 图像来源: picture-alliance/dpa

低价抛售

波尔多酒庄房产经纪人、亚洲市场专家李丽娟（Li Lijuan，音译）表示，许多酒庄目前正在以极低的价格出售。她解释道，波尔多葡萄酒已经产量过剩，再加上中国政府对资本的严格管控，均给市场造成了严重打击。

"现在中国人很难再进行海外投资，因为资金都被困在国内，"李丽娟表示。

目前大约有50个波尔多酒庄待售，她说道。这还不包括那些"在等待市场回暖"以进行出售的酒庄主。然而，由于问津者少，有些酒庄的售价甚至不到最初购买价格的一半。

错误预判致"法国梦碎"

各种错误预期也导致了中国投资者的"法国梦碎"。"有些投资者迷恋法国的生活艺术，"李丽娟说，"他们购买了一幢漂亮的建筑，价格比香港或上海的一套公寓低得多。但他们没有考虑到酒庄的财务稳定性或未来的投资方向。"

此外，还存在一些其他误区。帮助买家在法国农村置业的房产公司Safer Locale指出，一些中国投资者习惯了国内的家族式葡萄园经营，"低估了经营大型法国酒庄的成本"，同时"高估了"在中国市场销售成本高昂的葡萄酒的可能性。

波尔多葡萄酒陷入危机？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"他们的经营模式是购买低端酒庄，以低于5欧元成本进行生产，然后希望通过自己的分销网络以20欧元、40欧元甚至100欧元的价格进行出售，"法国巴黎银行旗下专门从事农村土地持有业务的"农业法国"（Agrifrance）负责人勒舍诺（Benoit Lechenault）分析道。

尽管这种策略在过去对一些人有效，但现如今情况已发生变化。根据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）数据，自新冠疫情以来，中国国内葡萄酒消费量大幅下降，仅2023年就下降了四分之一。此外，法国的气候因素（如冰雹和霉菌）也削弱了近期投资者的热情，这些投资者可能没有意识到，需要花费数年时间才能开始盈利。

"欧洲人是以世代相传为思考模式，而中国投资者则以五年为周期，所以五年一卖是很正常的，"香港金融家Hugo Tian表示。

李丽娟也表示认同，并指出"不同的商业文化"和"管理层更换频繁"也令酒庄经营更添复杂性。一位不愿透露姓名的技术总监告诉法新社，他在四年内只见过自己的前任中国老板一次，却收到过"许多不切实际的要求"，这些要求"并未将葡萄藤的生长周期考虑进去"。

仍有坚守者

不过，仍有一些中国投资者选择在波尔多坚守。中国电子商务巨头、阿里巴巴创始人马云已斥巨资对其位于加龙河（Garonne）和多尔多涅河（Dordogne）之间的萨尔斯酒庄（Sours）进行重建。

与此同时，香港商人郭炎（Peter Kwok）对其名下七座一度闲置的酒庄进行了重建，其中一座是生产稀有品种的圣埃美隆列级庄（Saint-Emilion Grand Cru Classe）。

香港商人田先生也选择继续坚守，并认为"从中长期来说"，年轻一代的中国消费者会拥有更敏锐的味觉，会更偏好天然或有机葡萄酒，而不是单纯的名牌酒。

"几年后，会有新的中国投资者回归市场，"他预测道，"他们会更加理性，更加理智。"

（法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。