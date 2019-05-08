中资注入Uber的经验未来恐难再复制

（德国之声中文网）2015年，Uber在中国融到不少来自官方及民间的资本。当时中国媒体报道出来的投资Uber的中国企业包括海航、广汽集团、中信集团、中国人寿、中国太平、百度、万科、民生银行及中国宽带产业基金等等。虽然2016年Uber就已经退出中国，但是来自中国的投资并没有撤出Uber。

据路透社报道，除了来自于带有中国和俄罗斯政府背景的企业及风险资本，Uber的主要投资者还包括卡塔尔、新加坡以及沙特阿拉伯的主权财富基金，欧洲和阿联酋的风险投资基金，印度企业集团以及马来西亚社保基金。

百度也是Uber的投资商之一

在经历了长时间的等待之后，这些投资者本周有望大赚一笔。5月9日美股收盘后近一个半小时，Uber表示将IPO发行价定在45美元，拟发行1.8亿股普通股，预计上市筹资81亿美元。这将成为今年以来美股最大规模的IPO，也是2014年阿里巴巴在纽交所上市以来规模最大的一次IPO交易。

从一开始，急速争取大量投资和国际市场占有率的策略就让Uber得以更好地接触到外国投资者。

数据和研究公司PitchBook指出，这让Uber得以筹到近140亿美元的风险投资，也让它成为全球第4大资金最为充足的初创公司。

Uber比几乎其他所有硅谷公司更能象征着外国资金的过剩。而这些钱反过来也刺激了技术投资的热潮。

但是分析人士和法律专家认为，在目前的监管环境下，复制Uber的成功经验是不可完成的任务。

去年美国国会通过的国防授权法案加强了美国外资审议委员会(CFIUS)的权力，该委员会负责评估拟议的外国投资，以判断其是否威胁国家安全。

美国总统特朗普去年发表的一份声明中虽然没有专门提到中国，但是他指出："(外资审议委员会)立法将为打击掠夺性投资行为提供更多的工具，这些行为威胁到我们至关重要的科技领导地位、国家安全以及未来的经济繁荣。"

路透社报道称，投资限制是美国政府对中国施压、要求后者对贸易、技术转让和行业补贴政策作出重大改变的举措之一。

一位向客户提供CFIUS事宜咨询的律师在接受路透社采访时表示："2015年（Uber）经历的（海外融资）现在肯定不可能再发生了。"

Uber最大份额的融资已经在最新的CFIUS法律出台前已经完成，也没有任何迹象显示这些投资在哪些方面有可能是非法的。带有中国政府背景的投资基金在硅谷投资了数十家公司，这些公司涉及到无人机、自动驾驶汽车以及网络安全等诸多领域。

但是，现在一个高科技公司如果想复制Uber融资的经验将面临的挑战正显示出，美国监管机构加大了对外国投资的打击。

一位不具名的律师向路透社表示，如果一家类似于Uber的公司现在也想融资，它必须接受严格的审查。公司需要提交顾客的个人信息，其中包括这些顾客的身份，他们出行的路线。外资审议委员会显然把这个看成是国家安全问题。

不过这也并不意味着美国公司就完全无法从海外募集资金。美国盟国的投资者可以轻松过关投资高科技产业。这位律师表示，中国和俄罗斯的国有企业或者带有两国政府背景的投资者无法领到通行证。

Uber研发的无人驾驶技术可以被军方利用为重要的科技，这也令美国外资审议委员会从国家安全的角度考虑格外担忧。

洪沙/苗子 （路透社等）