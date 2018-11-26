中资收购标杆企业库卡业绩不佳裁员

（德国之声中文网）在股市开盘前的交易中，库卡（Kuka）股值骤降12%，重返刚刚夺回的60欧元线以下。其原因是对本财政年度的经营额及盈利额的又一次预警。2个月前，去年10月底，库卡才刚收回原定的增长目标。

现在，库卡预期，经营额将只能达到约32亿欧元，税前利率为3%。原先，该企业的预期目标是经营额33亿欧元，税前利率4.5%。库卡将于3月28日公布2018完整数据及本年度展望。

景气明显降温

对投资人来说，这当然是重大失望。毕竟，库卡曾设想，2018年的利润率要增至5.5%，并增加经营量。

库卡表示，降低预测值的主要原因是2018年第四季度明显强化的汽车及电子产业景气降温、中国自动化市场的不确定性以及项目生意中的消极影响。

偏偏中国不给力

有专家指出，库卡使用的这种语焉不详的说法其实正好说明，库卡工业机器人的销售状况不如预期。一段时间以来，其它机器人制造商在中国市场上也举步维艰。此外，所有供应方都受到汽车产业景气不振的影响，而汽车产业历来是较大型机器人的最重要销售市场。

本来，库卡有意借助美的的支持，全面攻占中国这个增长市场。专家们指出，库卡机器人对中国人而言过于昂贵，此外，奥格斯堡一度暴露出供货不足问题。

2020目标亦告吹

鉴于2018年业绩令人失望，库卡也取消了2020年目标。根据原定的目标，2020年，库卡经营额度应达到40亿至45亿欧元、税前利润率在7.5%以上。

作为应对措施之一，库卡董事会通过了一个紧急计划。计划内涵包括裁员在内的成本节约、与中方所有人美的得更密切合作、有目标的投资以及组织结构的调整。

凝炼/达扬（德新社）