中资收购意大利军用无人机商 罗马不知情

（德国之声中文网）路透社报道，据三位消息人士称，意大利政府正在调查该国一间军用无人机公司受中国投资人收购的交易案。该笔收购案并未在交易前交付官方审查，但意大利政府认为他们有权对此案进行批准。若没有得到令人满意的解释，政府将提出一份投诉，最终可能推翻该交易。

《华尔街日报》报道，2018年，一家中国政府控制的公司收购了意大利军用无人机製造商Alpi Aviation，并随即将敏感技术转移到中国，而意大利和欧盟当局对此举动毫不知情。意大利军方曾在阿富汗使用过Alpi的相关技术。

「这是一个教科书等级的案例，」荷兰经济情报公司Datenna的首席执行官Jaap van Etten说，「这是由中国政府推动的国家战略。」

米兰《晚邮报》（Corriere della Sera）9月曾报导，一家位于香港的公司Mars在2018年时，以当时股价的90倍的价格收购了Alpi Aviation 75%的股份。

义大利警方表示，此香港买主透过復杂且不透明的公司控股网路掩盖了Alpi Aviation新的所有者的真实身份，其背后与两间中国国企有关，分别为中国国有铁路巨头中国中车(China Railway Rolling Stock Corp.)，以及一个由江苏省无锡市政府控股的投资集团。

《华尔街日报》报道，意大利警方认为Mars是一家空壳公司，是专门为了让中国政府取得Alpi控股权而设立的。

Alpi Aviation在一份声明中否认其违反了将战略资讯和技术转移出意大利的相关法律。该公司称，出售股权的交易是透明的，且是按实际价值出售的。该公司不予进一步置评。

此外，两间中国公司也并未回复路透社的评论请求。

罗马加强预防中资收购案

《华尔街日报》报道，这笔交易揭示了中国如何绕过欧洲薄弱的投资审查来获取敏感技术。路透社则引述消息人士指出，意大利当局正对此事给予「最大的关注」，并准备向此交易案所有参与方发出正式通知，要求其作出澄清。

《晚邮报》报道，意大利警方指出，这起收购案不仅涉嫌违反了义大利「武器流通法」，也可能违反义大利的「金权」（Golden Power）规定——这项规定禁止或限制义大利公司向外国投资者出售包含与国防及基础设施在内的战略资产。

在最严重的情况下，罗马当局可能会施加惩罚，最终导致该笔交易无效。

自2012年以来，意大利迄今已四次使用其「金权」来阻止外国获取在意大利的利益，其中就有三次阻止了中国的竞标。此外，有两次是在总理德拉吉（Mario Draghi）政府于今年2月上任后执行。

上个月，德拉吉拒绝将一家蔬菜种子生产商出售给中国化工旗下的瑞士农药生产商先正达（Syngenta）的交易。4月时，他也阻止中国的深圳创疆投资控股有限公司（Shenzhen Invenland Holdings Co. ）购买米兰半导体设备公司LPE的控股权。

《华尔街日报》报道，有分析人士指出，中国政府正利用此类收购来满足如半导体等特定需求，以减少对外国技术的依赖。

目前还不清楚中国公司收购Alpi的原因。中国是侦察和武装无人机主要生产国之一，也是全球最大的无人机出口国。身为军用无人机领导者之一的美国已对外销持反对态度，理由是存在大规模杀伤性武器扩散风险。

伦敦国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies)军事航空航天领域的高级研究员巴里（Douglas Barrie）说，在这起交易中，中国更感兴趣的可能不是无人机本身，而是某一特定部分，比如夜视传感器或数据链技术。

他表示，如果中国中车有志成为无人机领域的参与者，该意大利载具的软件或许能提供一个框架，以便日后发展。

（华尔街日报、路透社、米兰晚邮报）

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