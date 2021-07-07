中资收购恐影响国安 英国首相出手干预

(德国之声中文网) 英国首相约翰逊周三 (7月7日)表示，英国国家安全顾问将审查荷兰安世半导体(Nexperia)收购英国200毫米晶圆厂商NWF(威尔士新港晶圆厂)一案。但前一天，约翰逊的发言人才告诉记者，政府决定「在这个时候进行干预不合适」。

约翰逊在一个立法者小组的提问中，回应表示，将对这项收购案进行调查。他对议员们说：「我已经要求国家安全顾问注意一下。」

约翰逊表示：「我们必须判断他们制造的东西，对中国来说是否真的有知识产权的价值和兴趣，以及是否真的有安全影响。」不过根据路透社报道，约翰逊同时强调，不想因为「反华」赶走所有的中国投资。

荷兰安世半导体是中资企业闻泰科技(Wingtech)的全资子公司，而据长年追踪中资海外收购的荷兰数据咨询机构Datenna的调查，闻泰科技的近30%股份有中国官方背景。

在伦敦和北京的关系日益紧张的情况下，英国对中国公司海外投资的审查日益严格。虽然7月5日完成交易的安世半导体没有透露任何财务细节，包括收购价格，但根据美国电视频道CNBC报道，安世半导体斥资6300万英镑（8700万美元或7400万欧元）收购。在全球半导体短缺的时候引发各界关注。

美国带头拒绝中国科技

这笔交易案再次引发了中国在世界各国推进具有战略意义行业的讨论。与中国摩擦不断的西方国家不断提高警觉。

比如说，华盛顿将华为称为安全威胁，禁止该公司进入巨大的美国市场，切断其全球供应链，并向盟国施压，要求禁止或从其国家电信系统中移除华为设备。伦敦也在去年禁止中国电信巨头华为参与英国超高速5G宽带网络的铺设。

(法新社、路透社)

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