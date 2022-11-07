 中资收购德国芯片厂计划可能“泡汤” | 非常德国 | DW | 08.11.2022

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中资收购德国芯片厂计划可能“泡汤”

一段时间来，是否应允许中资收购德国一家芯片厂的争论成为媒体关注焦点。尽管德国政府尚未做出最终决定，但有消息称，经济部将主张叫停这笔交易。

德國汽車半導體晶片公司欲出售晶圓廠給中資企業（示意圖）。

德國汽車半導體晶片公司欲出售晶圓廠給中資企業（示意圖）。

（德國之聲中文網）德新社報導，德國半導體技術公司艾爾默斯（Elmos）週一（11月7日）表示，德國政府「可能」禁止一家中資企業收購其位於多特蒙德的晶片製造厰，最終決定可能在9日內閣會議上公佈。

艾爾默斯公司主要負責開發、製造及銷售用於汽車的半導體晶片。去年年底，該公司即宣布打算將旗下晶圓加工廠以8500萬歐元總價出售給瑞典公司Silex。而Silex是中國公司賽微電子（Sai Microelectronics）旗下的一家子公司。

德國《商報》10月底引述消息人士的說法報導，與最近其他有爭議的收購案相比，德國政府和經濟部對艾爾默斯出售晶圓廠的意見一致，傾向於批准收購，因為該公司涉及的並非最尖端技術。

德國情報單位聯邦憲法保衛局（Federal Office for the Protection of the Constitution）當時提出警告，表示反對，擔憂中國對關鍵產能的控制足以讓北京對柏林施加壓力。

針對艾爾默斯收購案，一名不願具名的德國政府官員10月底向德國《商報》透露表示，德國政府「正在進行投資審查程序」。艾爾默斯當時則表示：「會盡快敦促各方就此事進行審查，再決定下一步措施。」

11月8日来自政府圈的消息称，德国经济部可能会出于安全风险的考虑，建议阻止这笔交易。来自经济部的消息称：“这笔交易可能会对公共秩序和安全构成风险，因此经济部将建议政府禁止这笔交易的进行。”经济部由绿党籍政治家哈贝克执掌，绿党则是红黄绿执政联盟的组成部分。

不过，这笔交易能否被叫停，还需要由联邦内阁最终定夺。芯片行业极为敏感。去年，由于供应链问题导致芯片断供，德国汽车工业曾被迫一度部分停产。

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中資收購案

10月底以來，德國總理肖爾茨不顧聯邦政府內多個部門的反對，允許中國公司中遠集團以不超過25%的限度收購漢堡港「福地」（Tollerort）集裝箱碼頭的股份，儘管這個股份比例比最初計劃收購的35%股份還要少，仍受到德國國內以及國際間的不少批評

中資交易案的反對人士擔憂，中國可能會對德國的基礎設施或關鍵產業取得過多影響力。由於德國近年來因為過度依賴俄羅斯的能源供應，在因俄國入侵烏克蘭而導致關係破局之後，陷入了能源危機。因此德國與多數歐盟夥伴，開始密切關注中國在敏感技術和其他領域的投資，並保留否決收購的權利，以避免重蹈覆轍，在經貿上過度依賴中國。

德国总理上周在北京时曾对中国领导人表示，德国期望中方给予德国企业平等待遇。

（綜合報導）

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