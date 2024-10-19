中资控股秘鲁巨型港口拟11月试运营

中国建设的秘鲁钱凯港将从下个月开始试运营上海航线，然后可能根据需求向亚洲其他地点发货。有分析称，该港有望成为中国在南美洲最重要的枢纽。在中国经济放缓的情况下，这一希望尤为强烈。

（德国之声中文网）中国建设的秘鲁巨型港口钱凯（Chancay）港将从11月下旬开始试运营，每周发送两艘集装箱船。港口运营商中国远洋海运集团（Cosco Shipping，简称中远海运）的一名高管周五（10月18日）透露了这一消息。

这家中国国有航运巨头的子公司中远海运秘鲁钱凯港（Cosco Shipping Chancay Peru）总经理特哈达（Carlos Tejada）介绍，11月中旬该港口正式启用后，最初将涵盖一条通往上海的直航路线，然后可能根据需求向亚洲市场的其他地点发货。

“11月底，我们将进入所谓的‘测试调整’阶段，预计这一阶段将持续到明年5月。然而，在这个软启动阶段，我们已经可以处理实际货物，每周将有两艘直航船，”这位高管在秘鲁-中国商务论坛后对记者如是表示。

特哈达补充道，钱凯港还将开通来自哥伦比亚、厄瓜多尔和智利的较小船只的沿海运输航线，这些船只的货物随后将从钱凯运往亚洲，最初使用载重达14000个集装箱的船只，然后逐步增加到可容纳24000个集装箱的更大船只。

秘鲁钱凯港的一期工程预计将于下个月竣工（图片摄于2023年8月） 图像来源: Cesar Barreto/AP Photo/picture alliance

中拉之间的“陆海新通道”

位于利马以北约80公里的天然深水港——钱凯港是中国一带一路项目的一部分。据路透社今年年初报道，一名在利马的外交人士透露，中国国家主席习近平预计将于11月前往秘鲁参加亚太经合组织峰会（APEC），届时可能为港口剪彩。

今年6月，习近平在北京会见秘鲁总统博鲁阿尔特时强调，双方要共同努力，确保钱凯港如期建成，成为中拉之间的陆海新通道，使“钱凯到上海”真正成为一条促进中秘共同发展的繁荣之路。

2019年，中远海运集团旗下的中远海运港口有限公司从秘鲁火山矿业集团（Volcan Minera，又译博尔坎矿业公司）购得了钱凯港口公司60%的股份，成为控股股东。其余40%股份由秘鲁火山矿业集团持有。而全球大宗商品巨头嘉能可（Glencore）又持有秘鲁火山矿业集团的部分股份。中远海运已在该港口项目的一期建设工程中投资13亿美元，预计该项目的总投资为35亿美元。同时，中远海运拥有钱凯港的“独家经营权”。

中远海运在钱凯港口项目的一期建设工程中投资13亿美元 图像来源: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

美方担忧

北京在秘鲁大兴土木建钱凯港一事引发美国的担忧。美方担心，中国将藉由控制钱凯港，进一步加强对拉丁美洲资源的掌控，深化在美方周围国家的影响力。美国南方司令部司令理查森（Laura Richardson）曾在今年5月警告，中国可能将港口用于军事用途。

《华尔街日报》6月发文指出，钱凯港竣工后将成为南美通向亚洲的门户，促进中国与秘鲁、巴西等地区国家的贸易，同时这也将可能挑战美国在这个资源丰富的“后院”的影响力。此外该报还援引知情的前美国官员和前秘鲁官员报道，美国已经与秘鲁官员表达了自己的相关担忧。报道指出，秘鲁时任外长冈萨雷斯-奥莱切亚（Javier González-Olaechea）回应，如果美国忧心于中国在秘鲁日益扩大的存在，那么美国就应该加强自己的投资。

德语媒体关注

瑞士《新苏黎世报》今年7月也对该项目进行了详细的报道。文章引述根据美国外交关系委员会（Council on Foreign Relations）的追踪称，中国国有企业在全球64个国家的约100个港口拥有股份，覆盖除南极洲外的所有大洋和大陆。通过这个密集的网络，中国已经处理了90%的贸易。此外，全球十大集装箱港口中有八个位于中国。如今，报道继续写道，秘鲁的钱凯港有望成为中国在南美洲最重要的枢纽，尤其是在中国经济放缓的情况下，这一希望尤为强烈。钱凯港可能作为连接亚洲和南美洲的关键贸易中心发挥重要作用。习近平预计将亲自出席港口开幕仪式也就不足为奇。

中国的电动汽车正在涌入欧洲市场（图中），也希望通过钱凯港大批进入拉美市场？ 图像来源: Lars Penning/dpa/picture alliance

《新苏黎世报》的报道继续介绍，现在，中国人希望通过钱凯港将他们的电动汽车、手机或廉价服装打入拉丁美洲市场，相反，从拉美出口的将是天然气、鱼粉或矿物，以及对能源转型至关重要的原材料，如铜和锂。秘鲁和智利拥有世界上最大且最纯净的铜矿。此外，世界一半的锂储量位于南美洲。中国已经在秘鲁、玻利维亚、智利和厄瓜多尔拥有大量矿业开采特许权。

文章继续分析，港口的规模和其有利的地理位置并不是让美国愈加感到不安的唯一原因。最令人担忧的是中远海运作为控股股东所获得的“独家经营权”。华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）研究中国与拉丁美洲关系的专家埃利斯（Evan Ellis）向该报表示：“通过这种垄断，中远海运可以控制成本效益高的航线。谁控制了基础设施和航线，谁就控制了价格，并能以更低的价格交易其商品。”

《新苏黎世报》的报道同时提到，自从中国开始在秘鲁的小镇钱凯建设深水港后，那里发生了巨大的变化，爆破作业、威胁居民和腐败行为频发，在当地引发了越来越多的反对和抵抗情绪。



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