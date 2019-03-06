中资在欧洲投资总体大幅“退潮”

（德国之声中文网）去年，中国企业用于在欧洲进行公司收购的资金明显减少。据柏林墨卡托中国研究中心（Merics）和美国咨询公司罗迪姆集团周三（3月6日）公布的一份分析报告，2018年，中国在28个欧盟国家的直接投资减少了40%，下降到173亿欧元，为2014年以来的最低。

报告分析，该下降与中国全球对外直接投资进一步下降是一致的。造成这种下降的主要有三方面原因：中国持续的资本管制、中国流动性收紧以及欧盟国家的监管审查日益严格。

欧盟中的“三大”

报告指出，欧盟中的“三大国”——英国、德国、法国——占据中国在该地区投资的最大部分，分别为42亿欧元（英国）、21亿欧元（德国）和16亿欧元（法国）。不过，其在中国于该地区对外直接投资总额中所占的份额大幅下降，从2017年71%下降至2018年的45%。

尽管中国在欧洲的投资呈下降趋势，但是对德国的投资有所增加。与前一年相比，去年中国在德国的投资增加了4亿欧元，总投资额升至21亿欧元。在这段时间里，德国黑森州制药公司Biotest被中国的竞争对手天成制药并购，德国汽车零配件供应商格拉默（Grammer）也易主宁波继峰汽车零部件股份有限公司。

警惕中资

中国公司海外并购热情总体下降的一个重要原因是中国持续实施严格的资本管制，导致企业难以将资金转移国外。报告的作者哈内曼（Thilo Hanemann）、克拉茨（Agatha Kratz）和胡谧空（Mikko Huotari）认为，流动资金短缺可能也是原因之一。

报告称，欧洲国家对收购的控制日趋严格也增加了中国公司的收购难度，导致中方推迟投资甚至投资受阻。预计欧洲各国对收购的控制会更加严格。

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由于德国联邦政府对敏感技术领域和关键基础设施领域的投资忧虑增加，也造成一些投资项目被延迟，甚至导致与中国投资商的签约谈判破裂，例如中国公司对德国机械制造公司莱菲尔德(Leifeld)和德国电力输送系统运营商50赫兹的收购计划便遭到德国政府的阻止。

有吸引力的欧洲

同时，中国投资商去年也首次大规模抛售此前收购的欧洲公司股份。据调查报告的作者估计，抛售的金额高达30亿欧元。

尽管欧洲各国加强了对投资的监管，但是调查报告的作者们认为，未来欧洲将成为对中国投资商更具吸引力的工业产地。

报告称，其中的一个原因是中国与美国之间的贸易战。中国公司可能将背离美国，越来越多地将欧洲作为其投资重点。

李京慧/王凡/凝炼(美联社，Merics)