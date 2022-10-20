 中资入股汉堡港的各方博弈：议会表决？ 折中方案？ | 经济纵横 | DW | 24.10.2022

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经济纵横

中资入股汉堡港的各方博弈：议会表决？ 折中方案？

德国政界针对中资入股汉堡港的批评声不断。反对党基民盟方面要求联邦议院针对该问题进行表决，希望以此阻止中远集团参与汉堡港的计划。与此同时传出消息，联邦政府正在考量一个妥协方案，降低中方持股比例，从而让中方影响力减少、没有否决权。

汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输重要的物流枢纽

汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输重要的物流枢纽

（德国之声中文网）据法新社报道，德国联盟党（基民盟/基社盟）的议会党团副主席施潘（Jens Spahn）要求联邦议院本周召开特别会议，对中资入股汉堡港进行表决，以阻止中国国企中远集团的股权收购。他还呼吁同为执政党的自民党和绿党投票反对社民党总理肖尔茨。

上周德广联（ARD）一篇报道指出，德国经济部、内政部、国防部、交通部、外交部、财政部一致反对中资入股汉堡港，但总理肖尔茨则执意支持。

来自基民盟的施潘（Jens Spahn ）周一在电视节目“早间杂志”中将汉堡港出售股份给中资企业，与德国依赖俄罗斯天然气进行了类别（资料图片）

来自基民盟的施潘（Jens Spahn ）周一在电视节目“早间杂志”中将汉堡港出售股份给中资企业，与德国依赖俄罗斯天然气进行了类别（资料图片）

“这和依赖俄气是同一个问题”

作为德国最大反对党派的议会党团副主席，施潘周一在电视节目“早间杂志”中说，联邦议院中的多数反对这项交易，“我们已经做好准备，本周在联邦议院开会、作出决定”。

这位基民盟政客将汉堡港出售股份给中资企业，与德国依赖俄罗斯天然气进行了类比。他说，“这与俄罗斯和天然气是同一个问题，事关我们是否让自己更加依赖中国的国企”。施潘这里提到了中共二十大，称任何观察了这场大会的人都不希望这种依赖性增加发生。他还表示，问题也在于为何德国企业无法对等在中国港口投资。

收购案的来龙去脉

去年9月，中国集装箱码头营运商中远海运港口表示，作价6500万欧元计划收购德国汉堡“福地”（Tollerort）集装箱码头35%股权。

汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输重要的物流枢纽，“福地”码头是汉堡港四个集装箱码头之一，目前也是最小的一个。而中远有意将汉堡港“福地”码头打造成在欧洲的首要转运枢纽。

由于事关德国“重要基础设施”，这桩交易需要获得德国政府的批准。目前，联邦经济部针对这笔投资的审核程序正在进行中，将延续至10月31日，在审核期结束前，联邦政府可以阻止这项交易。

值得一提的是，现任德国总理肖尔茨在2018年出任德国财政部长前，曾经担任过近八年的汉堡市长。在此期间，汉堡市政府控制多数股份的汉堡港口与仓储物流公司（HHLA）就已经把吸纳中远海运入股汉堡港“福地”集装箱码头提上了议事日程。汉堡港希望中资入股能够为其集装箱码头带来更大的、可持续的“规划确定性”，提升汉堡港的货物吞吐量，加强其与其他港口竞争中的地位。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？

一个妥协方案？

在上周五（10月21日）的欧盟峰会上，肖尔茨再次为其立场辩护，驳回了针对中资可能入股的批评。

与此同时，也传出消息，这位德国总理正在寻求一个妥协方案。

德国专注于中国议题的网络媒体“中国平台”（China Table）10月24日发文称，在中远集团试图入股汉堡港在德国遭遇大规模批评后，现在出现了一个可能的折中方案：根据该方案，中方的初始入股比例减少，从而减少影响力，“在新协议中，中远集团将没有否决权”。

报道援引参与谈判的知情人士称，根据这个折中方案，中远集团将获得“福地” 集装箱码头24.9%的股份，而非之前计划的35%。股东只有在持有25%或以上的股份时才有否决权。另外10%的股权将在一个“冷冻期”后才有转让的可能，而中方需在“冷冻期”证明自己是可靠的伙伴。报道称，中远方面已经同意了这一折中方案。

不过，“中国平台”报道也援引德国政府圈的消息人士称，该方案是柏林现在考虑的可能选项之一，目前尚未做出决定。

肖尔茨希望推动“欧洲港口倡议”

“中国平台”的这篇深度报道也提到，类似的参股在国际上很常见，对于中远集团而言，入股汉堡港将是其第98项国际投资。自2016年以来，中远集团持有鹿特丹Euromax码头35%的股份，而鹿特丹的集装箱吞吐量比德国所有港口的总和还要多，也没有遇到政治争议，这导致汉堡港的控股方HHLA以为类似的股权转让在德国也不会有问题，而“这是对德国政治情绪的误判”。

报道也提到，德国总理肖尔茨希望推动“欧洲港口倡议”，让欧盟在港口问题上用一个声音说话，避免中方在欧洲港口运营商之间搞对立、进行博弈。这也能减轻绿党、自民党这样的执政伙伴对中资入股的担忧。

（综合报道）

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    作者: Insa Wrede


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