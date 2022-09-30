中资入股汉堡港:内阁六部反对 总理执意支持

（德国之声中文网）根据德广联掌握的信息，负责投资审核的德国联邦经济部已经向联邦内阁表示，应当拒绝中国国资企业中远海运入股汉堡港"福地"集装箱码头(Tollerort)。但是，总理府却拖延多个星期，至今没有将此事列入联邦内阁会议的讨论议程。德广联还从知情人士处获悉，总理府甚至还要求具体负责此案的六个联邦部委"寻找妥协方案"，以便能批准中远海运入股。

在面对德广联正式问询时，联邦经济部则表示不便就正在进行的审核程序进行表态。总理府也表示，事关企业机密，无法就审核程序置评。一名联邦政府发言人还说，内阁会议的议程是由国务秘书会议决定的，而国务秘书会议的内容不对外公开。

汉堡州长岑彻尔(Peter Tschentscher)则依然坚定支持中远入股"福地"码头。他对德新社表示，并不担心入股交易案会导致中国能够侵入关键基础设施，因为汉堡港务局仍将100%掌控港口运营，"35%的股份并不会导致中远海运获得战略影响力。"他强调，届时中远海运只会是码头的"租户"，码头本身仍将完全由汉堡州政府持有。汉堡市是德国三个“市州”之一，具有等同于联邦州的地位。

岑彻尔2018年接替肖尔茨出任汉堡州长

值得一提的是，岑彻尔与总理肖尔茨同属社民党，而肖尔茨在2010年至2018年间曾担任汉堡州长。

俄乌战争导致德国政界转变对华态度

去年9月，中国集装箱码头营运商中远海运港口表示计划收购德国汉堡"福地"集装箱码头35%权益，作价为6500万欧元。汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输最重要的物流枢纽。中远有意将汉堡港"福地"码头打造成在欧洲的首要转运枢纽。分析人士还指出，中国国企中远集团入股汉堡"福地"码头，还体现了北京的战略意图。就在去年，汉堡港口与仓储物流公司(HHLA)收购了意大利第里雅斯特港的一个大型集装箱码头，从而阻挡了同样有收购意向的中国企业。德广联援引专家观点指出，现在中远集团与HHLA合作，将获得包括第里雅斯特港在内的多个地中海港口的进入特权。中国方面将地中海沿岸港口视作"一带一路"的重要环节。

汉堡港总共有四个集装箱码头。此次交易如果完成，"福地"码头的剩余65%股份仍将由HHLA持有。 HHLA目前由汉堡市政府持有多数股权，因此也能被视作德国的国有企业。"福地"码头的土地所有权属于汉堡州政府，且不受此次交易的影响。不过，中远入股后，这家中国国资企业将在码头董事会中拥有投票权。由于事关"重要基础设施"，这桩交易需要获得德国联邦政府的批准。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？

去年秋天，德广联曾经援引内部人士消息称，德国联邦总理府、经济部、交通部、外交部都没有对这笔交易表达疑虑。不过，这一情形在俄乌战争爆发后发生了改变。不论是社民党执掌的国防部、内政部，还是绿党执掌的经济部、外交部，抑或是自民党执掌的财政部、交通部，都担心专制政权可能会利用其经济影响力来贯彻自身地缘战略利益，因而对中资入股汉堡港持反对态度。外交部长贝尔伯克(Annalena Baerbock)不久前在接受《南德意志报》专访时还公开表示："面对每一笔投资德国关键基础设施的交易，我们都必须自问：有朝一日中国攻击我们的民主制度以及价值观共同体时，这笔交易将意味着什么？"

担心中国获得过多筹码

德广联在调查中还发现，国资企业中远海运集团入股后，除了在码头董事会中获得投票权，还将能任命一名经理。鉴于中资企业本来就已经是汉堡港的最重要客户，中远海运入股"福地"码头将极大地提升北京方面的筹码，甚至在极端情况下让中国具备"威吓讹诈"德国的能力。

德国基尔大学世界经济研究所(IfW Kiel)的中国问题专家朗哈默(Rolf Langhammer)在接受德广联采访时就指出："在数字领域或者海运领域掌控欧洲的整条产业链，这很可能是中国的长期战略。"朗哈默担心，北京将藉此获得对欧洲的竞争优势，甚至还有可能"滥用其经济实力"。

本周早些时候，德国联邦情报局(BND)局长卡尔(Bruno Kahl)在联邦议院听证会上表示："对于中资入股德国关键性基础设施的问题，我们必须慎之又慎。"他表示，港口应被视为关键性基础设施，因此必须对所有投资港口的意向都进行认真的审核。卡尔认为，中国会利用其包括5G设施在内的技术和经济实力来实现其政治目的，德国应对此有所准备。卡尔说："当中德两国间发生政治分歧时，中国就会使用上述手段。"

负责德国国内情报工作的宪法保卫局局长哈尔登旺（ Thomas Haldenwang)也表示，外资入股关键性基础设施，还会为蓄意破坏以及操控民意等行为大开方便之门。哈尔登旺表示："我和外国伙伴交流时，他们总是说，如果将俄罗斯比作一场风暴，那么中国就是气候变化。未来几年内，我们必须为这场气候变化做好准备。"

中国大使馆疑施压德国企业

HHLA则对德广联强调，公司仍在和德国联邦政府就此案开展"务实而富有建设性的会谈"。

德广联还获悉，中国方面已经就这桩入股案争议开展幕后行动：中国驻德大使馆已经直接接洽过多家德国企业，要求他们为中远海运入股汉堡港进行努力，并威胁说，假如不这么做，他们的在华业务就会遇到麻烦。德广联也就此问询了中国大使馆，后者则引述中国外交部发言人回应说，希望德方能够恪守市场开放的原则，避免将经济关系政治化。

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