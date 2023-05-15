中资入股汉堡港争论再起 "敏感设施"登录被有意拖延？

（德国之声中文网）有关中资入股汉堡港福地码头的争议终于在五月中旬尘埃落定：联邦政府完成了对这项投资计划的审批，准许中资中远集团参股汉堡港CTT福地集装箱码头。至此，德国多个联邦部对这笔交易提出的异议均被联邦总理府否决。

但总理府的决策同样存在争议，联邦政府审批工作结束前夕，相关码头已经被列为值得特别保护的敏感基础设施。问题的关键在于，这一码头本应在更早的时候就应被定位成敏感设施，而入选敏感设施的情况下，政府的审批结果也有可能会完全不同。那么，谁应当为此承担责任呢？

西德和北德电视台获取的信息显示，汉堡港运营商"汉堡港口及物流股份公司"HHLA 在政府审批过程中，曾多次宣称，中资要入股的福地码头并不属于敏感设施。但运营商对福地码头的这一定位却是错误的。因为该码头的年吞吐量远远超出了码头入选敏感基础设施的标准。汉堡港口和物流股份公司的发言人接受媒体质询时，并没有对相关指控予以驳斥。她只是说，各政府部门随时都可以全面透明地了解该码头的运营情况。

错误前提下做出的错误决定

HHLA的问题在于，按照相关法律，港口运营商不仅要及时向政府机构通报码头的货物吞吐量，也应及时进行敏感设施登记。但汉堡港一直将登录敏感设施事宜拖延了数月之久。而与此同时，负责敏感设施登记的联邦信息技术安全署BSI也长期没有向汉堡港过问此事。据称，联邦经济部曾敦促内政部尽快完成敏感设施登录工作，但显然没有得到回应。而德国政府最终在这样的错误前提下，通过了中资入股汉堡港的审批程序。

这项错误前提下的错误决策已经引起了多名联邦议员的关注。本周，联邦议院经济委员会已经向联邦信息安全署及其上级主管联邦内政部发出了质询。但谁应为这一错误决策承担责任，目前尚没有定论。

由北德及西德电视台进行的新闻调查显示，中资入股汉堡港审批程序中谬误百出，时间跨度从2021年夏季一直延续至今。2022年，新的敏感设施法生效，汉堡港本应在2022年四月前完成福地码头的敏感设施登记工作，但汉堡港并没有这样做。

2022年4月29日，有关各方在柏林举行会议，商讨中资入股问题的审批程序。据称与会者包括港口运营商HHLA、德国经济部、内政部、外交部以及总理府的代表。会议期间，汉堡港代表曾出示一份文件显示，福地码头并不属于敏感设施。但当时这一错误信息并没有引起与会者的注意。这也是后来一系列错误决策的开端。

总理府一心希望促成港口交易

如果当时按照规定将福地码头列入敏感设施，其后的政府决策结果也可能会大不相同。因为，当时该码头虽然没有被列入敏感设施，但参与决策的六个联邦部均反对准许中资入股汉堡港。但以肖尔茨为首的德国总理府却是这笔交易的积极倡导者，并为日后的谈判开启了绿灯。总理府为此提出的一个核心理由就是，福地码头并不属于敏感设施。

绿党和联盟党提出批评

绿党经济问题专家巴纳札克（ Felix Banaszak）对中资入股汉堡港审批程序中出现的一系列错误提出强烈批评。他说："很遗憾，整个审批过程都让德国总理府、德国内政部以及德国信息安全署脸上无光。特别是在福地码头被定位为敏感设施之后，德国总理府仍阻挠对这笔交易进行重新评估，这无疑是一件严重的错误。

基民盟联邦议员劳恩霍夫（ Stefan Rouenhoff）认为，仍有一系列问题有待澄清："直到内阁相关会议在2022年10月26日结束后，福地码头才被定位成敏感设施。有理由认为，这是有意为之。"劳恩霍夫也对总理府和联邦信息安全署提出了批评，他说："我们有理由提出质疑，社民党领导下的德国内政部是不是在为总理府打掩护，所以没有（对福地码头的敏感设施定位问题）进行深入的审核。"

(德广联）

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