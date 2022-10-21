中资入股汉堡港争议：双方或可接受妥协方案

（德国之声中文网）本周一（10月24日）德国网络媒体"中国平台"（China Table）援引知情人士称，在中远集团试图入股汉堡港在德国遭遇大规模批评后，出现了一个可能的折中方案：即中远集团将获得"福地" 集装箱码头24.9%的股份，而非之前计划的35%。股东只有在持有25%或以上的股份时才有否决权。另外10%的股权将在一个"冷冻期"后才有转让的可能，而中方需在"冷冻期"证明自己是可靠的伙伴。

据《南德意志报》、《商报》等德国媒体周一晚些时候报道，此前反对中资入股的六个联邦内阁部委，已基本对这一妥协方案达成一致。不过德新社的报道则称，各部的协商仍在进行中。而绿党领导的经济部仍持保留意见，认为应终止这一交易。

《明镜》在线报道，妥协方案应该是同中远海运协商后的结果，HHLA高层认为，中远将接受降低占股比例的选项。

有关折中方案被曝光后，绿党联席主席诺里普尔（Omid Nouripour）周二再度强调了该党的基本立场："向中国出售关键基础设施是危险的"。他对德新社说，部分阻止中远入股，至少可以减小中国国企高比例收购德国关键基础设施的风险，但这不能改变的一点是--肖尔茨总理不出面制止这项交易，是"错误"的。

汉堡港需要投资 中国人愿意出钱：为何有人不满意？

去年9月，中国集装箱码头营运商中远海运港口表示，作价6500万欧元计划收购德国汉堡"福地"（Tollerort）集装箱码头35%股权。汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输重要的物流枢纽，"福地"码头是汉堡港四个集装箱码头之一，目前也是最小的一个。而中远有意将汉堡港"福地"码头打造成在欧洲的首要转运枢纽。

由于事关德国"重要基础设施"，这桩交易需要获得德国政府的批准。目前，审核程序正在进行中，将延续至10月31日，在审核期结束前，联邦政府可以阻止这项交易。《明镜》报道称，迹象表明，在内阁层面可能无法做出全盘阻止收购计划的决议，因为总理府尚未将这一事项列入议事日程。而如果内阁在本周无法做出否决，收购案程序上就将被视为得到批准。

（综合报道）

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