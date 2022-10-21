中资入股汉堡港争议：双方或可接受妥协方案

中资国企中远海运入股汉堡港一处集装箱码头计划在德国引发巨大争议后，有迹象显示，双方可能退而求其次，接受一项降低持股的妥协方案。
（德国之声中文网）本周一（10月24日）德国网络媒体"中国平台"（China Table）援引知情人士称，在中远集团试图入股汉堡港在德国遭遇大规模批评后，出现了一个可能的折中方案：即中远集团将获得"福地" 集装箱码头24.9%的股份，而非之前计划的35%。股东只有在持有25%或以上的股份时才有否决权。另外10%的股权将在一个"冷冻期"后才有转让的可能，而中方需在"冷冻期"证明自己是可靠的伙伴。
据《南德意志报》、《商报》等德国媒体周一晚些时候报道，此前反对中资入股的六个联邦内阁部委，已基本对这一妥协方案达成一致。不过德新社的报道则称，各部的协商仍在进行中。而绿党领导的经济部仍持保留意见，认为应终止这一交易。
《明镜》在线报道，妥协方案应该是同中远海运协商后的结果，HHLA高层认为，中远将接受降低占股比例的选项。
有关折中方案被曝光后，绿党联席主席诺里普尔（Omid Nouripour）周二再度强调了该党的基本立场："向中国出售关键基础设施是危险的"。他对德新社说，部分阻止中远入股，至少可以减小中国国企高比例收购德国关键基础设施的风险，但这不能改变的一点是--肖尔茨总理不出面制止这项交易，是"错误"的。
去年9月，中国集装箱码头营运商中远海运港口表示，作价6500万欧元计划收购德国汉堡"福地"（Tollerort）集装箱码头35%股权。汉堡港是中国与欧洲之间海上和大陆货物运输重要的物流枢纽，"福地"码头是汉堡港四个集装箱码头之一，目前也是最小的一个。而中远有意将汉堡港"福地"码头打造成在欧洲的首要转运枢纽。
由于事关德国"重要基础设施"，这桩交易需要获得德国政府的批准。目前，审核程序正在进行中，将延续至10月31日，在审核期结束前，联邦政府可以阻止这项交易。《明镜》报道称，迹象表明，在内阁层面可能无法做出全盘阻止收购计划的决议，因为总理府尚未将这一事项列入议事日程。而如果内阁在本周无法做出否决，收购案程序上就将被视为得到批准。
（综合报道）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。