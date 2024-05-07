中资企业在塞尔维亚：污染与抗议

习近平上一次正式访问塞尔维亚时，中国河钢集团高调收购了当地一家钢铁公司。目前，这家工厂附近村庄遭到严重污染，癌症病例增加了四倍。

（德国之声中文网）中国河钢集团收购塞尔维亚东部城市斯梅代雷沃(Smederevo)附近的一家钢厂以来的八年时间里，当地人说他们一直受到严重的空气污染和厚厚的红色灰尘的困扰。

工厂所在地拉迪纳茨村(Radinac)的韦利科维奇（Zvezdan Veljkovic）说："一天中有些时候无法正常呼吸。"

拉迪纳茨村已被称为"红色村庄"，因为所有东西上都长期覆盖着一层红色粉尘。当地人说，粉尘中含有大量砷、铬和铅，癌症病例激增。

米利奇（Dragana Milic）告诉法新社，她的孙子们不再喜欢来看她了。她说："他们不愿意到外面玩。"

河钢集团是世界上最大的钢铁生产商之一，它于2016年买下了这家钢厂。当时的交易备受瞩目，中国国家主席习近平访问了这家钢厂，这是他上一次正式访问塞尔维亚。

习近平周二（5月7日）抵达塞尔维亚进行又一次正式访问，这是他在新冠疫情后首次欧洲之行中访问的仅有的三个国家之一。

近年来，中国在塞尔维亚和巴尔干其他国家投资数十亿美元，北京和贝尔格莱德去年签署了自由贸易协定。

斯梅代雷沃附近的当地人将污染加剧归咎于中国的投资。

在工厂附近的三个村庄，居民们说，他们的喉咙感到受了刺激，闻到难闻的气味，房屋、衣服和身上不断沾上烟灰。

米利奇说，村民们唯一能做的就是待在室内保护自己。

癌症病例增加了四倍

塞尔维亚环境保护局多次将斯梅代雷沃列为全国污染最严重的城市之一，并将其环境归类为"空气过度污染"。

非政府组织"堡垒"（Tvrdjava）的活动人士克尔斯蒂奇（Nikola Krstic）说，自中国公司掌管工厂以来，污染程度不断飙升。

他说："我们不知道原因何在……是产量高、技术故障、缺乏维护还是违规操作。"

2021年，"堡垒"与科学团体"国家环境协会"一起对工厂产生的粉尘进行了分析。

法新社看到了这份分析报告。报告在这里的空气中发现了高浓度的重金属，包括砷、铬和铅。报告警告说，这些重金属是"环境空气中毒性和致癌性最强的金属"。

克尔斯蒂奇说："（河钢集团）在经济上拯救了这家钢铁厂，但在环境上却给这座城市造成了巨大的破坏。"

国营的斯梅代雷沃健康中心的数据显示，2011年至2019年间这里的癌症病例增加了四倍，活动人士认为这是污染加剧所致。

该组织在斯梅代雷沃对该公司提起刑事诉讼，但因证据不足被驳回。

现在，他们计划将案件提交给欧洲人权法院。

拉迪纳茨村已被称为"红色村庄"，因为所有东西上都长期覆盖着一层红色粉尘 图像来源: MARKO DJURICA/REUTERS

两国"友谊"的标志

这家钢铁厂拥有约5000名员工，还有数千名间接员工。

该厂曾是一家国有企业，2003年被私有化并出售给美国钢铁公司。但在钢铁市场崩溃后，这家美国公司于2012年撤出，塞尔维亚政府以一美元的价格将其买回。

2016年4月，该厂以4600万欧元（4900万美元）的价格卖给了中国河钢集团，被誉为两国"友谊"的标志。

中资企业是塞尔维亚去年的三大出口商之一，其中包括河钢集团，其出口额高达5.49亿欧元。

塞尔维亚贸易部长莫米罗维奇（Tomislav Momirovic）告诉塞尔维亚国家广播公司（RTS），"该地区或欧洲没有其他国家"与中国享有类似水平的合作。

斯梅代雷沃是中国公司在塞尔维亚的几个大型投资项目之一，其中包括中国国有企业紫金矿业在东部城市博尔附近投资38亿美元的项目。

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责任社会基金会BFPE的弗拉迪萨夫列夫 (Stefan Vladisavljev) 表示，有关中国投资"拯救"塞尔维亚的说法"言过其实"。"他说："事实是，中国公司愿意接管塞尔维亚陷入困境的某些工业系统的管理和所有权。"

法新社联系河钢集团时，该公司未作回应。

但今年早些时候，该公司的塞尔维亚董事米哈伊洛维奇（Vladan Mihailovic）告诉RTS，该公司计划在露天原料仓库周围修建围墙，并建造一个新的处理器以减少粉尘。

在拉迪纳茨生活了37年的米利奇对解决这个问题不抱什么希望。

（法新社）

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