中解禁台部分食品輸入 陸委會：政治操作

（德國之聲中文網）國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海與金門縣立委陳玉珍等人，於春節期間赴廈門會見新任國台辦主任宋濤，會後中方宣布解禁金門酒廠在內的63家台灣企業產品輸入中國。對此，台灣陸委會主委邱太三週一（30日）表示是「政治操作」。

台灣陸委會主委邱太三30日稱，中國在去年12月對台灣食品商的進口禁令不符合世界貿易慣例，而對於最新的部分解禁，是出於政治操作。

中國海關總署去年12月宣布暫停超過2千件台灣食品進口，中國國台辦29日宣布包含金門酒廠等63家企業已符合有關部門相關要求，得以註冊或更新註冊信息，自1月28日起生效；對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

中國新任國台辦主任宋濤

解禁之前，國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海及立委陳玉珍等人在春節期間（29日）到廈門與國台辦主任宋濤會談，針對食品被暫停進口及小三通等事宜進行協商，隨後國台辦宣布中國海關總署解禁台灣63家企業產品輸入中國。被問及國民黨與國台辦的會商，是否有矮化台灣疑慮，陸委會主委邱太三回答，指中國有關舉動為政治操作。

台灣立法院民進黨團幹事長鄭運鵬也對中國部分解禁的動機表示懷疑，更指出禁止與開放沒有明確原因，遺憾台灣特定政治人物配合中國政治宣傳。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，解禁將有助於兩岸經貿文化的交流往來，希望中國能對台伸出和平橄欖枝。

台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）週一（30日）表示，目前中國海關總署註冊網頁顯示台灣食品銷中，可有效出口的業者879件，有意願且已補件者，還有211件處於暫停進口狀態。據台灣食藥署和台灣供應商的聯繫表示，中國先前允許進口的約2000件商品將不再出售中國，原因是台灣供應商決定不參與新的註冊程序。

2021年4月，中國發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》（海關總署第248號令），新規定自2022年1月1日起生效。中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，去年12月宣布部分台灣商品被暫停進口，是為台灣出口商未能提供必要信息，故無法獲得將這些商品運往中國的批准。

中國新規適用於所有國家及地區向中國出口食品，台方稱中國對台要求更多資訊使流程更加困難，其中包括要求台灣供應商提供更多成份細節及製造過程的爭論。

台灣食藥署（30日）表示，期待中國政府公平對待台灣食品業者，與其他國家的食品輸入採取相同的申請標準和期限，減少歧視性待遇，以維繫正常的產業交流。

陸委會表示台灣已多次要求中方具體新規範下台灣業者應檢附之文件及需求，但並未得到回覆或清楚的答案，並表示期待國台辦不論面對民眾、業者還是政治人物，在未來一年能發揮高度重視、積極協調功能。

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（中央社、TFDA、國台辦等）

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