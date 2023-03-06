中製起重機淪間諜工具？中國：草木皆兵

（德國之聲中文網）據《華爾街日報》週日（3月5日）報導，美國官員越來越擔心，全美港口使用的中國產巨型貨物起重機，可能成為中國政府手中的間諜工具，能在眾目睽睽的作業過程中，執行秘密任務。對此，中國稱這種擔心源於「被害妄想」。

《華爾街日報》指出，中國振華重工製造的起重機，品質精良且價格低廉，但它們帶有複雜的傳感器，可以登記、追蹤集裝箱的來源和目的地。美方擔心，中國可以由此獲取運入或運出美國、或用來支持美國在全球各地軍事行動物資的資訊。

一些美國國家安全部門和國防部的官員，將振華重工生產的岸邊集裝箱起重機比作「特洛伊木馬」。美國前高級反間諜官伊凡尼納（Bill Evanina）說，這些起重機還可以為那些想要干擾貨物流通的人，提供遠端介入途徑。

振華重工的母公司是中國交通建設公司，正是中國「一帶一路」的主要承包商。2020年，美國認為中國交建涉及中國的軍民融合計畫，已禁止美國企業出口技術給中國交建的另外5家子公司。

目前振華重工生產的起重機，占全美國各港口集裝箱起重設備的80%。由於美國軍方依賴的幾個港口，也使用振華重工生產的巨型起重機，美國官員擔心它們可能聽中國的指揮，同時推動罷工並關閉美國的港口。

一些業界人士說，雖然他們不認為起重機可以取得其他情蒐設備無法捕捉的特殊敏感資訊，但有些美國港口確實已經開始改用其他國家製造的起重機，例如瑞士ABB公司的產品；美國東岸第二大港、喬治亞州薩凡納港（Port of Savannah）等一些港口則向芬蘭廠商科尼（Konecranes）採購，價格是振華重工的三倍。

美國國防情報局2021年曾進行一次機密評估，發現中國有限制外國港口運輸、收集軍事設備海運情報的潛力。不過，當時報告裡沒有提到，是否有發現振華重工起重機已被用於間諜活動的具體案例。

雙方政府回應

中國外交部發言人毛寧週一（3月6日）在例行記者會上回應：「有關說法完全是草木皆兵，誤導美國民眾。」

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進週一也在個人微博上表示，所有中國人聽到這個消息，都會覺得美國在一些精英主導下，真的患上了「被迫害妄想症」。

胡錫進說，中國有無數電腦裝著美國微軟的作業系統，大量中國人在用蘋果手機，開特斯拉汽車，它們幾乎可以看成深入到中國社會的攝像頭和竊聽器，而且全球互聯網的大部分的伺服器都在美國。

美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）週一也回應，在這項起重機的問題上，（白宮）不必要、也對特定報告沒有任何評論。但她也說，美國國家安全委員會與國土安全部、國防部、海岸警衛隊，以及情報委員會成員正密切合作，一直在積極努力解決整個海上運輸系統的潛在網絡漏洞。

尚皮耶還說，上個月美國政府發布了一份全球海港漏洞諮詢報告，強調了外國港口設備製造商構成的潛在威脅，表示這是美國總統拜登（Joe Biden）非常重視的事情，「我們始終採取行動，確保我們保護我們的國家安全」。

（《華爾街日報》、中國外交部、白宮）

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