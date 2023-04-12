中菲關係大起大落之際 秦剛應邀出訪

（德國之聲中文網）應菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）邀請，中國外交部長秦剛將於本週五（4月21日）首度訪菲，為期3日。秦剛訪菲恰逢美菲舉辦最大規模聯合軍演期間。

菲律賓外交部18日表示，此次雙方會晤是繼該國總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）1月初訪中之後，延續兩國高層的互動。

菲律賓外交部稱，此次會面將討論南海、地區安全問題，以及小馬科斯1月與中國國家主席習近平達成的雙邊協議。另外，兩人也將就強化中菲農業、貿易、能源及基礎建設合作展開討論。

此行背後考量

駐菲律賓地緣政治分析師兼菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任Don McLain Gill向DW表示，中菲外長此次會面，旨在緩解中菲緊張局勢，並也有可能是在尋求替代途徑，以利為建立起一個更易於管理的雙邊關係。

Don McLain Gill另表示，此行或能緩和中菲關係，但這很大程度上取決於北京怎麼做，以及是否願意停止區域擴張，「如果北京想要與鄰國建立一個有利的環境，它就必須放下自己的利己主義野心。」而馬尼拉則會優先考慮通過外交手段與中方溝通。

中國南海研究院助理研究員陳相秒則對《南華早報》表示，中菲關係自年初以來出現「大起大落」，與此同時，中美關係也不見緩和，這些都是中菲此次會面背後的考量。

小馬科斯會見中國大使

與此同時，彭博社19日報導，小馬科斯將與中國駐菲律賓大使黃溪連談話，就後者近期引發爭議的「涉台發言」進行對話。報導指小馬科斯對其言論感到「有點驚訝」，並期待黃溪連給出解釋。

小馬科斯目前認為，黃溪連所言是希望菲方勿加劇緊張局勢，並指出可能是語言差異，相信其原意並非如翻譯所現。

這段爭議發言來自黃溪連14日在「中菲關係馬尼拉論壇」上的演說。他表示，「美國企圖利用EDCA（《加強防務合作協議》）基地干涉台灣問題」，提到「菲方有人聲稱向美新增開放四個軍事基地是為了保護菲在台15萬勞工的安全」，如果菲律賓真的擔心其人民在台灣的安危，就該反對「台獨」、而非「向美開放緊鄰台海的軍事基地」，火上澆油。

菲律賓國防部發言人安多隆曾對此（Arsenio Andolong）回應指出，菲國奉行一個中國政策，也支持東盟（ASEAN）不干涉地區問題原則。

中菲將討論台灣問題

據《南華早報》指出，中菲外長此次會晤亦將談及台灣問題，並引述菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員拉貝納（Aaron Rabena）說法，隨著南海與台灣問題皆有發展，「安全問題既有交匯，也有混淆」。

陳相秒表示中方將尋求與菲國保持關係穩定，以防止菲律賓捲入其中；中方「需要在（台灣）真正成為中菲關係絆腳石或破壞性因素之前管理風險」。拉貝納則表示，菲律賓擴大與美國合作的時機，恰逢中美就台海問題關係緊張之際，因此使中國產生了菲律賓偏向美國的觀感。

Don McLain Gill則指出，菲律賓與美國合作，是其為達到「提高領土防禦力、軍事現代化的手段」，菲律賓會繼續深化與華盛頓的關係，但也會保持自主。但他也認為，馬尼拉在美中博弈下，就如菲國政府所說，不會直接干涉台灣問題，只是無法忽視的是，台灣在地緣、社經及菲美共同防禦條約（MDT）裡責任等層面上，與菲律賓有重大關聯。

美菲MDT承諾，任一方領土或在太平洋軍隊、船舶或飛機等遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

Don McLain Gill也強調，馬尼拉的主要利益是主權與其權利，希望與北京保持良好關係，同時也不會任憑菲國助長中國野心在全球擴張。

大起大落的中菲關係

1月初，小馬科斯成為今年第一位訪華的國家元首。據新華社報導，在發布的《中菲聯合聲明》中，當時小馬科斯表示，將在期先父奠定的基礎上「再接再厲，推動中菲關系提升至更高水平。」雙方也同意加強中菲全面戰略合作關係，透過和平方式解決一切爭端，包含南海主權及領土爭議，並簽署多項經貿合作協議。

隔月，菲律賓則與美國達成共識，擴大美菲《強化防務合作協議》（EDCA）合作範圍，再增加開放4個軍事基地供美軍使用。當時美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾表示，此舉是使美菲聯盟現代化的一環，「隨著中國繼續推進其在西菲律賓海的非法主張，這些努力尤為重要」。

2月中，菲律賓指責中國海岸警衛隊向其船隻發射「軍用級別的雷射」，導致菲船員短暫失明；中國則回應稱中方「未對菲方船員採取雷射照射舉動」。美國則就此事表態站在菲律賓一方。

4月初，菲律賓公佈其新對美國開放的軍事基地位置，其中包含與台灣僅距400公里的海軍基地。菲國防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）稱這些地方「非常具有戰略意義」，強調菲律賓在南海問題上負有國際責任，並稱每年約有價值3兆美元的貿易從此區域通過，故確保該區穩定很重要。

中國當時對美國予以譴責稱：「美方出於一己私利，抱持零和思維，不斷在本地區加強軍事部署，其結果必然是加劇局勢緊張，危害地區和平穩定。」

小馬科斯10日則對中國反應表示「並不驚訝」，同時他也指出「菲律賓不會允許這些基地用於任何進攻行動」，並表示中國如果沒有打算攻擊菲方，就不用擔心，因為菲國「不會與他們作戰」。

此外，菲律賓於11日與美國展開為期至28日、史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，動員約5000多名菲方人員及上萬名美方人員及百名澳軍，日本軍事觀察員也會參與。

菲律賓聯合作戰訓練中心主任、美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）上校曾拒絕就此是否與中菲在南海關係緊張表態，並表示菲國擁有保衛國土「絕對、不可剝奪的權利」。

美菲於11日舉行「2+2」部長對話，同意擴大軍事合作。美國承諾將與菲律賓共同反對範圍包括南海在內的潛在威脅。中國不滿美菲發佈的聯合聲明，隔日表示其「歪曲抹黑中方正當合法海上執法活動」，並且認為美國在菲新增基地地點，意圖「不言而喻」。

中國外交部發言人汪文斌接續表示，亞太地區的和平穩定關鍵在地區國家間的「信任與合作」，該「牢牢把自身安全的『生命線』掌握在自己手裡」，並呼籲菲律賓「一味迎合域外勢力不僅無法維護自身安全，反而將加劇局勢緊張、危害地區和平穩定，也必將殃及自身」。

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