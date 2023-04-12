 中菲關係大起大落之際 秦剛應邀出訪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中菲關係大起大落之際 秦剛應邀出訪

秦剛將於週五（21日）訪問菲律賓，時機恰逢近來中菲關係緊張之際：美菲舉辦聯合軍演，菲國總統小馬科斯將就中國駐菲大使黃溪連「涉台言論」與其談話，專家認為會晤背後考量為何？

中國外交部長秦剛預計21日訪問菲律賓（資料照）。

中國外交部長秦剛預計21日訪問菲律賓（資料照）。

（德國之聲中文網）應菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）邀請，中國外交部長秦剛將於本週五（4月21日）首度訪菲，為期3日。秦剛訪菲恰逢美菲舉辦最大規模聯合軍演期間。

菲律賓外交部18日表示，此次雙方會晤是繼該國總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）1月初訪中之後，延續兩國高層的互動。

菲律賓外交部稱，此次會面將討論南海、地區安全問題，以及小馬科斯1月與中國國家主席習近平達成的雙邊協議。另外，兩人也將就強化中菲農業、貿易、能源及基礎建設合作展開討論。

此行背後考量

駐菲律賓地緣政治分析師兼菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任Don McLain Gill向DW表示，中菲外長此次會面，旨在緩解中菲緊張局勢，並也有可能是在尋求替代途徑，以利為建立起一個更易於管理的雙邊關係。

Don McLain Gill另表示，此行或能緩和中菲關係，但這很大程度上取決於北京怎麼做，以及是否願意停止區域擴張，「如果北京想要與鄰國建立一個有利的環境，它就必須放下自己的利己主義野心。」而馬尼拉則會優先考慮通過外交手段與中方溝通。

圖為菲國總統小馬柯斯於1月初訪問中國，兩國團隊於北京會晤。

圖為菲國總統小馬柯斯於1月初訪問中國，兩國團隊於北京會晤。

中國南海研究院助理研究員陳相秒則對《南華早報》表示，中菲關係自年初以來出現「大起大落」，與此同時，中美關係也不見緩和，這些都是中菲此次會面背後的考量。

小馬科斯會見中國大使

與此同時，彭博社19日報導，小馬科斯將與中國駐菲律賓大使黃溪連談話，就後者近期引發爭議的「涉台發言」進行對話。報導指小馬科斯對其言論感到「有點驚訝」，並期待黃溪連給出解釋。

小馬科斯目前認為，黃溪連所言是希望菲方勿加劇緊張局勢，並指出可能是語言差異，相信其原意並非如翻譯所現。

這段爭議發言來自黃溪連14日在「中菲關係馬尼拉論壇」上的演說。他表示，「美國企圖利用EDCA（《加強防務合作協議》）基地干涉台灣問題」，提到「菲方有人聲稱向美新增開放四個軍事基地是為了保護菲在台15萬勞工的安全」，如果菲律賓真的擔心其人民在台灣的安危，就該反對「台獨」、而非「向美開放緊鄰台海的軍事基地」，火上澆油。

菲律賓國防部發言人安多隆曾對此（Arsenio Andolong）回應指出，菲國奉行一個中國政策，也支持東盟（ASEAN）不干涉地區問題原則。

圖為11日美菲肩並肩聯合軍演開幕儀式上雙方軍事將領握手照。

圖為11日美菲肩並肩聯合軍演開幕儀式上雙方軍事將領握手照。

中菲將討論台灣問題

據《南華早報》指出，中菲外長此次會晤亦將談及台灣問題，並引述菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員拉貝納（Aaron Rabena）說法，隨著南海與台灣問題皆有發展，「安全問題既有交匯，也有混淆」。

陳相秒表示中方將尋求與菲國保持關係穩定，以防止菲律賓捲入其中；中方「需要在（台灣）真正成為中菲關係絆腳石或破壞性因素之前管理風險」。拉貝納則表示，菲律賓擴大與美國合作的時機，恰逢中美就台海問題關係緊張之際，因此使中國產生了菲律賓偏向美國的觀感。

Don McLain Gill則指出，菲律賓與美國合作，是其為達到「提高領土防禦力、軍事現代化的手段」，菲律賓會繼續深化與華盛頓的關係，但也會保持自主。但他也認為，馬尼拉在美中博弈下，就如菲國政府所說，不會直接干涉台灣問題，只是無法忽視的是，台灣在地緣、社經及菲美共同防禦條約（MDT）裡責任等層面上，與菲律賓有重大關聯。

美菲MDT承諾，任一方領土或在太平洋軍隊、船舶或飛機等遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

Don McLain Gill也強調，馬尼拉的主要利益是主權與其權利，希望與北京保持良好關係，同時也不會任憑菲國助長中國野心在全球擴張。

圖為今年1月初，菲國總統小馬科斯於北京會晤中國國家主席習近平。

圖為今年1月初，菲國總統小馬科斯於北京會晤中國國家主席習近平。

大起大落的中菲關係

1月初，小馬科斯成為今年第一位訪華的國家元首。據新華社報導，在發布的《中菲聯合聲明》中，當時小馬科斯表示，將在期先父奠定的基礎上「再接再厲，推動中菲關系提升至更高水平。」雙方也同意加強中菲全面戰略合作關係，透過和平方式解決一切爭端，包含南海主權及領土爭議，並簽署多項經貿合作協議。

隔月，菲律賓則與美國達成共識，擴大美菲《強化防務合作協議》（EDCA）合作範圍，再增加開放4個軍事基地供美軍使用。當時美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾表示，此舉是使美菲聯盟現代化的一環，「隨著中國繼續推進其在西菲律賓海的非法主張，這些努力尤為重要」。

2月中，菲律賓指責中國海岸警衛隊向其船隻發射「軍用級別的雷射」，導致菲船員短暫失明；中國則回應稱中方「未對菲方船員採取雷射照射舉動」。美國則就此事表態站在菲律賓一方。

圖為小馬科斯2月初，在馬尼拉會晤美國國防部長奧斯汀。

圖為小馬科斯2月初，在馬尼拉會晤美國國防部長奧斯汀。

4月初，菲律賓公佈其新對美國開放的軍事基地位置，其中包含與台灣僅距400公里的海軍基地。菲國防長加維斯（Carlito Galvez Jr.）稱這些地方「非常具有戰略意義」，強調菲律賓在南海問題上負有國際責任，並稱每年約有價值3兆美元的貿易從此區域通過，故確保該區穩定很重要。

中國當時對美國予以譴責稱：「美方出於一己私利，抱持零和思維，不斷在本地區加強軍事部署，其結果必然是加劇局勢緊張，危害地區和平穩定。」

小馬科斯10日則對中國反應表示「並不驚訝」，同時他也指出「菲律賓不會允許這些基地用於任何進攻行動」，並表示中國如果沒有打算攻擊菲方，就不用擔心，因為菲國「不會與他們作戰」。

此外，菲律賓於11日與美國展開為期至28日、史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，動員約5000多名菲方人員及上萬名美方人員及百名澳軍，日本軍事觀察員也會參與。

菲律賓聯合作戰訓練中心主任、美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）上校曾拒絕就此是否與中菲在南海關係緊張表態，並表示菲國擁有保衛國土「絕對、不可剝奪的權利」。

圖為美國與菲律賓國防及外交部長11日於華盛頓舉行2+2會談。

圖為美國與菲律賓國防及外交部長11日於華盛頓舉行2+2會談。

美菲於11日舉行「2+2」部長對話，同意擴大軍事合作。美國承諾將與菲律賓共同反對範圍包括南海在內的潛在威脅。中國不滿美菲發佈的聯合聲明，隔日表示其「歪曲抹黑中方正當合法海上執法活動」，並且認為美國在菲新增基地地點，意圖「不言而喻」。

中國外交部發言人汪文斌接續表示，亞太地區的和平穩定關鍵在地區國家間的「信任與合作」，該「牢牢把自身安全的『生命線』掌握在自己手裡」，並呼籲菲律賓「一味迎合域外勢力不僅無法維護自身安全，反而將加劇局勢緊張、危害地區和平穩定，也必將殃及自身」。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Philippine Officer in Charge of the Department of National Defense Carlito Galvez, from left, Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo, Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin attend a joint news at the State Department, Tuesday, April 11, 2023, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

美菲「2+2」部長對話 同意擴大軍事合作 12.04.2023

美菲史上最大規模聯合軍演11日展開，同日，美菲也在暌違7年後，再次舉行「2+2」部長級對話，詳細內容為何？

02.02.2023 +++ U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III meets Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at the Malacanang presidential palace in Manila, Philippines, February 2, 2023. Jam Sta Rosa/Pool via REUTERS

美菲軍演在即 菲律賓公布4美軍基地選址 04.04.2023

美國和菲律賓下週將舉行最大規模的聯合軍演，在此之前，菲律賓週一（3日）公布了4個軍事基地地點供美軍進駐，擴大與美國的國防合作。這4個基地分別在哪裡？為什麼意義重大？

ARCHIV 31.03.2023 *** U.S. and Philippine troops participate in a squad live fire exercise at the three-week joint military drills Salaknib in Fort Magsaysay, Nueva Ecija, Philippines, March 31, 2023. REUTERS/Eloisa Lopez

美国、菲律宾启动史上最大规模联合军事演习 11.04.2023

本周二（4月11日），1.7万名菲律宾和美国军事人员举行有史以来最大规模联合军演。因共同关注中国在亚太地区的强硬姿态，美国和菲律宾这对长期盟友之间的关系近期大幅升温。

广告

媒体看中国

马克龙的“欧洲战略自主”论引发争议

德语媒体：欧洲要争当“第三极”？别想了！

马克龙结束访华已经多日，但是围绕他有关“欧洲战略自主”言论的争议还在继续。《时代周报》发表署名评论文章指出，成为除了美国和中国之外的“第三极”这个目标对于欧洲来说不仅不值得争取，而且还具有危险性。