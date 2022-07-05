 中菲重啟鐵路貸款談判 債務陷阱陰影仍在？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2022

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中菲重啟鐵路貸款談判 債務陷阱陰影仍在？

中菲近日先後表態願意針對鐵路貸款協議，重啟談判。中國援建菲律賓、價值高達49億美元的鐵路建設項目有望因此重啟嗎？在斯里蘭卡破產引發外界對「一帶一路」質疑之際，菲國內部也再次出現會否陷入「債務陷阱」的討論。

Philippinen Manila Präsident Ferdinand Marcos Jr. und Außenminister Wang Yi China

7月初，中国外交部长王毅与菲律宾总统小马科斯，两人在马尼拉会面。

（德國之聲中文網）在菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）下令研擬重啟與中國的鐵路項目貸款協議後，中國駐菲律賓大使館週日（7月17日）發佈聲明回應稱，中國願意與菲律賓就鐵路合作進行討論，雙方都表現出積極態度。

根據中國官媒《環球時報》英文網報導，中國駐菲律賓大使館表示，兩國就中菲鐵路、橋樑等基礎設施合作保持磋商，「取得積極進展」，中方對鐵路等基礎設施項目合作持開放態度，願與菲方繼續磋商。

此前，菲律賓交通部副部長查韋斯（CesarChavez）週六（16日）表示，小馬科斯已下令交通部重啟前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）與北京達成的、價值49億美元的鐵路項目貸款協議。

查韋斯說，在北京對杜特爾特政府提出的資金批准申請沒有下文之後，三項鐵路援助貸款協議被認為形同「撤回」。如今，菲律賓政府也正考慮其他的籌資備選方案，比如通過公私合營來取得私人資本。

儘管如此，一名匿名中國官員當時仍對路透社表示：「我可以說，中菲在鐵路方面的合作將繼續下去。中國對與菲律賓的討論持開放態度。」

對此，菲律賓當地媒體亦報導，中國駐菲律賓大使館週日（17日）稱，兩國已在三項鐵路項目合作中取得「積極進展」。這三項鐵路項目為比科爾（Bicol）、蘇比克-克拉克（Subic - Clark）和棉蘭老島（Mindanao）路段。

中菲關係「穩交」中？

根據菲國政府數據，菲律賓鐵路總里程在二戰前尚有1100多公里（680英里），但及至2016年，還在營運的只剩下77公里，遠遠落後於亞洲其他城市中心。

中國援建菲律賓的鐵路項目談判始於2018年。路透社指出，杜特爾特執政期間尋求與北京建立更緊密的關係，也將長期以來的南海領土爭執擱置一旁，以換取北京數十億美元的援助、貸款和投資承諾，包括用於發展該國的基礎設施計劃。

菲律賓新總統小馬科斯自競選期間到上任以後，矢言要捍衛國家主權的同時，也強烈表示需要在其他領域加強與中國的關係。

Philippinen | Protest Südchinesisches Meer

菲律宾示威者7月中旬抗议，呼吁中国政府尊重菲律宾在菲国专属经济海域的权利。

針對中菲鐵路貸款協議，中國駐菲大使館週日（17日）稱「中國有綜合實力，以質量和速度而聞名。中國將挖掘自身的優勢，支持菲律賓改善其基礎設施」，並指出過去6年以來，中國和菲律賓深化了「一帶一路」倡議的協同作用，共計有17個項目已經完成，20多個項目正在進行中。

中國駐菲大使館還表示，儘管新冠疫情影響採購、物流等進度，但「雙方一直不懈地努力推動項目，並產生了豐富的成果」，並稱中國對菲政策「一直是、並將繼續是『一如既往的穩定』」。

對此，中國社科院國際戰略研究所副研究員劉曉雪向中國官媒《環球時報》表示，菲律賓尋求重啟鐵路貸款協議，純粹是出於經濟和商業方面的考慮，兩國關係正朝積極方向發展。

劉曉雪說：「中國對發展中國家的雙邊貸款通常是『優惠』的，這意味著與商業貸款相比，貸款利率相當低」， 並表示在全球經濟放緩的情況下，部分新興經濟體遇到了債務問題，因此不得不放緩基礎設施項目投資，「一旦情況好轉，這些項目就會恢復，所以有關方面應該對這些問題保持開放的態度。」 

如何避免債務陷阱？

根據菲律賓當地媒體報導，菲律賓交通部副部長查韋斯此前表示，當中國金融機構未能在2022年5月21日有效日期之前批准鐵路貸款時，申請已被自動撤回。

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曾几何时，中国发起的“一带一路”倡议曾引起国际社会的高度关注，也得到很多国家的积极响应，但是，过去两年以来，‘一带一路’的许多项目已经陷入停滞，而新冠疫情只是造成当前困局的原因之一。

美国国务卿布林肯呼吁中国遵守2016年海牙国际仲裁庭就南中国海争议的裁决，并警告，如果盟国菲律宾的舰船或飞机在争议水域受到攻击，美国将有义务保卫盟国的安全。

在小馬科斯確定成為下一任菲律賓總統後，各界都在觀望這個發展會如何影響菲律賓未來局勢。長期研究菲律賓政治的作者江懷哲認為，小馬科斯在對中對美、南海議題、家族歷史上都各有不同挑戰。

目前正在东南亚访问的中国外长王毅抵达菲律宾，与该国外长马纳洛、总统小马科斯先后举行会晤。小马科斯在会晤前强调“加强中国和菲律宾之间的关系”。目前外界关注小马科斯在中美之间会选择先访问哪一个国家。

對此，菲律賓前財政部長多明格斯三世（Carlos Dominguez III）亦解釋，由於中方遲遲未能批准，自己在卸任之前才會取消有關申請，而不是讓它處於擱置狀態。

根據兩人的來回訊息，多明格斯三世並警告小馬科斯政府，北京可能將對鐵路貸款收取超過3%的利率；查韋斯則稱，相比之下，日本提供的貸款利率低至0.1%，這將促使菲國政府要求中國降低利息費用。

儘管申請被終止，小馬科斯仍決定與中國回到談判桌前，試圖推進停滯不前的鐵路項目。但由於日前斯里蘭卡才因國家破產，引發外界對中國「一帶一路」債務陷阱的質疑，小馬科斯尋求北京援建基礎建設會否遭遇類似危機，格外受到關注。

對此，在被問到當全世界利率都在上升時，向中國進出口銀行借款是否還是個好主意時，多明格斯三世回答稱：「（菲律賓）謹慎的做法，是要確定債務成本低於所資助項目的經濟收益。」

多明格斯三世表示，如果小馬科斯政府所追求的項目收益超過貸款成本，那麼將可避免陷入債務陷阱。他說，避免債務陷阱的其中一種方法，是確定所資助項目的經濟回報高於貸款成本；另一方法則是確保貸款條款與國際貸款條款一致。

（綜合報導）

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