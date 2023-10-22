中菲船只南海相撞 中国称菲“恶意碰瓷”

（德国之声中文网）菲律宾指责一艘中国海警船及一艘随行船只周日（10月22日）在南海争议海域第二托马斯礁（Second Thomas Shoal，中国称仁爱礁）分别与一艘菲律宾海警船和一艘军用补给船发生碰撞。

一名菲律宾高级安全官员对美联社表示，菲律宾船员没有受伤，目前正对两艘船只的受损情况进行评估。这名不愿具名的官员称，若菲方船舰未能迅速远离中国船只，情况可能会更糟糕。

菲律宾负责处理南中国海问题的“西菲律宾海国家工作小组”（NTF-WPS）称，“中国海警船5203号在距离第二托马斯礁约25公里处进行危险拦阻行动，导致其与菲律宾武装部队承包的本土补给船相撞”。在另一起事件中，一艘菲律宾海警船在进行例行补给任务时被中国海上民兵船只碰撞。

菲律宾军方发布中菲船舰碰撞的照片

该小组表示，中国船只的行为“完全公然无视《联合国宪章》、《联合国海洋法公约》”以及旨在防止海上碰撞的国际法规。

马尼拉对中国船只的“危险阻挡行为”作出“最强烈的”谴责。“西菲律宾海国家工作小组”发表声明称，中方“危险、不负责任的非法行径侵犯了菲律宾主权和管辖权”。

美国驻菲律宾大使卡尔森（MaryKay Carlson）在社媒平台X上写道：“美国谴责中国最近对菲律宾在阿云津礁（Ayungin shoal）合法补给任务的破坏，危及菲方人员的性命。”

卡尔森表示，华盛顿会与其盟国菲律宾站在一起，保护菲律宾的主权并支持自由开放的印太平洋。

中国海警局批菲律宾“恶意碰瓷”

中国海警局则称中方现场操作合理合法，责任完全在菲律宾。其新闻发言人甘羽周日表示，菲律宾“非法侵闯”仁爱礁，企图向非法“坐滩”军舰运送违规建筑物资，“中国海警船在多次喊话警告无效的情况下，依法对菲搭载违规建材的船只采取管制措施，对菲方运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排，现场操作合理合法、专业规范”。

甘羽指责菲律宾无视中方严正警告，以不安全方式危险接近中方船只，导致发生擦碰，“责任完全在菲方”。

中国海警周日针对这起事件在其微博连发了三条消息并公布两则视频，其中一条消息写道，菲律宾海警4409船有预谋主动倒车，“恶意碰瓷制造事端，升温现场局势”，“菲方行径严重违反国际海上避碰规则”。中国官媒《环球时报》称，中国海警局连发三条消息“非常罕见”，其原因是菲律宾“首次蓄意碰撞中国船只，制造事端”。

菲律宾于1999年将海军舰艇“马德雷山号”（BRP Sierra Madre）故意搁浅在第二托马斯礁以宣誓主权。第二托马斯礁位于菲律宾专属经济区内，距离菲律宾巴拉望岛约200 公里，距中国最近的主要陆地海南岛1000 多公里。目前，该舰由多名菲律宾海军陆战队人员看守。

菲律宾过去向驻守的海军陆战队员及水手运送物资时，险些发生碰撞的事件时有所闻，但这是菲律宾官员首次通报其船只被中国船只碰撞。

菲律宾方面表示，尽管中国海警船试图阻拦，但其中一艘菲律宾船只仍成功向“马德雷山号”的驻守人员运送物资。

南中国海是世界上最繁忙的贸易航线之一。中国宣称拥有几乎整个南中国海海域主权，而周边的文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也对这片海域提出主权声索。

（美联社、路透社、法新社）

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